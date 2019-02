Lo nunca visto: Kepa se negó a ser sustituido ante el enfado brutal de Sarri

Mientras la jornada de la Premier League de este domingo transcurría con normalidad, el otro gran foco en Inglaterra estaba puesto en la final de la Carabao Cup. El Chelsea y el Manchester City medían sus fuerzas en un encuentro que no se ha decidido hasta la tanda de penaltis, siendo el cuadro de Pep Guardiola el premiado con el título. No obstante, la gran imagen que lo ha paralizado todo ha transcurrido justo antes de los lanzamientos desde los once metros, siendo Kepa Arrizabalaga el gran protagonista.

¡Lo NUNCA visto! Posible lesión de Kepa, que se niega a salir del campo. Y el enfado de Sarri es de los que hace época #CarabaoCup pic.twitter.com/qqjz5DZk3R — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de febrero de 2019

Al entender que el portero podía estar lesionado, Sarri mandó vestirse de corto a Willy Caballero para entrar en su lugar de cara a la tanda de penaltis. Sin embargo, cuando ya estaba todo preparado para la sustitución, el propio Kepa comenzó a hacer gestos de que se encontraba bien y que, por tanto, el reemplazo no era necesario. Esto hizo que el entrenador del Chelsea cogiera un enfado monumental, exigiéndole al guardameta que saliera del campo, mientras que Kepa seguía en sus trece asegurando que se encontraba perfectamente.

Kepa, lesionado en la final de la Carabao Cup Reuters

Maurizio Sarri, enfadado con Kepa por negarse al cambio en la final de la Carabao Cup Reuters

Ante todo este caos generado, el propio árbitro se acercó para hablar con el portero y exigirle explicaciones al respecto, pero Kepa se mantuvo firme en todo momento y no cambió su postura ni su decisión de no abandonar el terreno de juego. Por su parte, Sarri no daba crédito a lo que estaba viendo mientras hablaba con el cuarto árbitro en la banda, tratándose de una situación completamente surrealista al ser el jugador quien toma la decisión de no ser sustituido ante la iniciativa de su entrenador.

Sarri con Willy Caballero esperando el cambio de Kepa Reuters

Derrota del Chelsea tras el caos

Así las cosas, el escándalo ha terminado por desatarse por completo cuando el propio Sarri, hundido por la desesperación, abandonaba el escenario futbolístico tras el brutal cabreo a costa de la actitud de Kepa. Más conmovido quedó Willy Caballero, pues estando completamente preparado para ingresar en el campo, se tuvo que volver a sentar ante los constantes gestos de tranquilidad del arquero español. Todo ello, sumado a la derrota final del Chelsea, protagonizará un debate de lo más intenso en los próximos días.

