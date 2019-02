El O'Higgins da la vuelta al mundo gracias a sus dorsales de patatas fritas

El objetivo de la publicidad es llamar la atención y que un producto sea visto por el mayor número de personas posibles. Sin duda en el caso del O'Higgins ha sido un éxito. El equipo chileno sorprendió al mundo en el encuentro contra el Huachipato disputado en la ciudad de Talcahuano.

Los jugadores del equipo visitante saltaron al campo con los dorsales escritos con patatas fritas que además estaban manchadas de ketchup. Esta idea de McDonald's ha corrido como la pólvora por las redes sociales y ya ha dado la vuelta a todo el globo. O'Higgins anunció que esta medida sería únicamente para este partido.

Pero no es oro todo lo que reluce, pues O'Higgins podría ser sancionado por la ANFP. El motivo de la posible multa es que los números no eran muy visibles. Al equipo no le han dado suerte sus nuevos dorsales y han terminado perdiendo un partido en el que se habían adelantado, el Huachipato marcó dos goles y ganó el partido correspondiente a la primera jugada del campeonato chileno.

En España sería imposible que se diese una situación parecida, pues LaLiga fija su propia tipografía para todos los equipos de Primera División. Esta medida es algo común en el fútbol europeo y también se da en otras grandes ligas como la Bundesliga o la Premier League.

[Más información en: Muere Carlos 'Kukín' Flores a los 44 años, exfutbolista y figura peruana]