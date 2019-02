Escándalo en Italia: El Pro Piacenza se presenta con 7 jugadores y pierde 20-0

El fútbol italiano ha vivido un momento histórico y ha producido una gran sorpresa en la categoría y en Italia. En el partido correspondiente a la jornada 27, en la Serie C italiana, el Cuneo recibía a un Pro Piacenza, colista con solo 8 puntos y con graves problemas económicos, algo que se ha visto sobre el terreno de juego, donde no han podido ni completar un once.

Tras tres partidos sin presentarse, el Pro Piacenza estuvo obligado a jugar como fuera en el estadio Fili Paschiero con tal de evitar la expulsión del campeonato por parte de la FIGC. El equipo de Maurizio Pannella, presidente de la entidad, se presentó en Cuneo sin nadie del primer equipo, tampoco el staff técnico y con solo siete jugadores, todos de la cantera y sin tener la mayoría de edad.

Ante tal escenario, su capitán Nicolo Cirigliano fue capitán y también primer entrenador, tal y como refleja el periodista italiano Matteo Migliori con los 'onces' previo al inicio del choque. El partido ya fue otra historia, los locales a medio gas golearon a unos chavales que jugaban para que no desapareciera un club que parece tener los días contados.

Un resultado escandaloso

A los 10 minutos de partido, el conjunto visitante ya perdía por 4-0, una distancia que casi se triplicó a la media hora con 11-0 en el marcador, pero que incluso se llegó al 16-0 en tan solo los primeros 45 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el Cuneo sí tuvo piedad en la segunda mitad y con ya todos los cambios efectuados se limitó a pasar el balón sin acercarse a portería rival. El resultado final fue de 20-0. Una imagen que demuestra los graves problemas económicos que azotan el fútbol más pequeño de Italia.

