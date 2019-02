El abogado de Toño, jugador del Levante: "Solo se le acusa de dos delitos"

El jugador del Levante, Toño, fue encarcelado la semana pasada en Teruel y en principio se informó de que se le acusaba de una gran cantidad de delitos. Sin embargo, su abogado, Emilio Pérez, ha revelado en una entrevista a Radio MARCA, que "se le acusa exclusivamente de posible pertenencia a un grupo criminal y blanqueo de capital".

Respecto a la situación del jugadores revela que está muy tranquilo y que va a recuperar su buen nombre. "Tiene la conciencia tranquila. Sabe que cuando todo esto se aclare, se van a despejar las dudas y va a recuperar su buen nombre. Está preocupado por su futuro en el club, porque pese a no haber hecho nada, todas las circunstancias que se están dando pueden perjudicarle extraordinariamente y acabar con su carrera profesional. La semana pasada renueva con el Levante y se soluciona la vida y a los dos días ingresa en prisión. Sinceramente, es de locos, pero él está muy tranquilo", declaró el abogado.

De qué se acusa al futbolista

"Se le acusa exclusivamente de posible pertenencia a un grupo criminal y blanqueo de capital. La acusación de pertenencia a grupo criminal la vamos a discutir, porque para pertenecer a un grupo debe haber consciencia de que formas parte de él y colaborar activamente en la perpretación de delitos, que es algo que en este caso no se ha dado", informó Emilio. "Lo que se ha dado es que Toño le ha guardado dinero a un señor que sí cometía delitos. Y queremos demostrar que no conocía el origen no irregular o ilícito, sino criminal. Como mal menor, podríamos aceptar un delito de blanqueo por imprudencia. Por incauto".

VILLARREAL LEVANTE Domenech Castelló Agencia EFE

Los demás delitos por los que en principio parecía que se le acusaban, ha informado que son por los que se acusa a todas las personas que están inmersas en la causa y que "Toño está en la cárcel gratis total".

No entiende que haya prisión

El jugador fue mandado a prisión de inmediato, algo que el abogado no entiende. "Lo que entiendo es que el juez se ha equivocado. Ha confundido la prisión provisional con un castigo o una lección. Como si se lo tuviera merecido por juntarse con 'este'. Nosotros ofrecemos que Toño vaya a firmar al juzgado de Valencia todos los días. Ofrecemos su pasaporte. Y una fianza de 100.000, que a mí me parece una animalada, pero el jugador me pide que ofrezca esa cantidad dadas sus circunstancias", afirmó.

El pasado lunes se presentó un recurso de apelación, que se tendrá que trasladar a la fiscalía, que es la que pidió la prisión preventiva para el futbolista y aunque no cree que vayan a dar marcha atrás, pero confía que "a lo sumo sean 7-10 días" lo que se tarde en resolverlo.

Su actual relación con el Levante

El club apoya condicionalmente al jugador y "no ha habido ningún cambio en su relación contractual, no ha sido suspendido ni de empleo ni de sueldo". El abogado reveló que no tiene contacto con el futbolista por "no interferir en el trabajo".

[Más información: Quico Catalán habla por primera vez sobre el caso Toño y su encarcelamiento]