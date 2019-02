Nueva polémica arbitral en San Mamés: no había fuera de juego de Semedo

No hay una sola jornada de La Liga en la que no se desate la polémica en torno a las actuaciones arbitrales. Esta vez, con San Mamés como testigo y el Athletic y el Barcelona como protagonistas, el linier levantó el banderín al decretar que Semedo se encontraba en fuera de juego en una jugada que pudo cambiar el resultado del partido. Pese a no terminar en gol, fue una ocasión manifiesta que dará de que hablar por el error del colegiado.

El resultado final fue un disparo de Leo Messi que terminó estrellándose en el larguero de la portería defendida por Iago Herrerín. Esto no tuvo ninguna validez, pues Del Cerro Grande había señalado con anterioridad la posición antirreglamentaria de Semedo, lo cual devolvía la posesión al conjunto local. Al no terminar en gol, el árbitro tampoco hizo ninguna consulta al VAR, por lo que el asunto no cobró mayor protagonismo y el juego se reanudó con total normalidad.

De esta manera, pese a haber supuesto un alivio para los seguidores del Athletic presentes en San Mamés, se desata una nueva polémica arbitral que dará de que hablar en las redes. Y es que desde que la tecnología del videoarbitraje ha cobrado protagonismo, son muchas las dudas que se han generado al respecto, pues hay quien considera que debería intervenir más veces de lo que lo hace, a la vez que otros siguen poniendo en duda su eficacia en la toma de decisiones.

Una más a la lista

En esta ocasión, Del Cerro Grande no le ha dado especial importancia a la jugada, pues había señalado el fuera de juego de Semedo antes de que Leo Messi se topase con el larguero en su lanzamiento a puerta. De cualquier forma, se ha convertido en habitual que en cada jornada de La Liga haya alguna jugada polémica digna de analizar y, por lo tanto, que se proceda a determinar si el árbitro ha acertado o no, al mismo tiempo que se juzge si el protagonismo del VAR ha sido acertado o inoportuno.

