El Sevilla logra un agónico empate ante el Eibar tras una remontada épica

El Sevilla, cuando lo tenía todo perdido con un 0-2 en contra y un jugador menos por la expulsión de Éver Banega, logró empatar en la prolongación y rescatar un punto frente al Eibar, que estuvo muy cerca de lograr su primera victoria en la historia en el Sánchez Pizjuán, pero que no fue capaz. El Sevilla mantiene la cuarta plaza de la clasificación pero ya con un fino colchón de puntos, mientras que el Eibar perdió una gran oportunidad de auparse a posiciones que le hagan pensar con Europa. [Narración y estadísticas: Sevilla 2-2 Eibar]

Se esperaba con interés por parte de la parroquia sevillista la vuelta a su estadio después de las dos decepciones sufridas en su dos anteriores partidos, ambos como visitante, con la derrota en la Copa ante el Barcelona (6-1) y en LaLiga frente al Celta (1-0). Enfrente estuvo un Eibar que se presentó sin buenas estadísticas en el Sánchez Pizjuán, con siete comparecencias y ninguna victoria, pero en una buena dinámica de resultados, sobre todo cuando juega en su estadio de Ipurua.

En cualquier caso, fue el equipo de José Luis Mendilíbar el que inició el encuentro con mas bríos, pese a que el sevillista Pablo Sarabia gozó de la primera oportunidad de marcar con un remate en los primeros minutos de juego que se le fue algo cruzado. También pronto se vieron las imprecisiones en el pase de los de Pablo Machín y el desparpajo del conjunto armero para irse hacia la portería que defendió el checo Tomas Vaclik. Con el chileno Fabián Orellena siendo un incordio por el costado izquierdo local, una buena jugada de éste propició el primer aviso visitante, en las botas del senegalés Pape Diop. No cejó el equipo eibarrés en sus intentos ante un rival que no sabía cómo trenzar la jugadas, que tenía perdido el centro del campo y que, además, se mostró dubitativo en la defensa, de lo que se aprovechó Orellana para poner el 0-1 a los 22 minutos.

Los jugadores del Eibar celebran el gol de Orellana ante el Sevilla en La Liga Julio Muñoz EFE

Ese tanto, el primero que le mete el Eibar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en la máxima categoría, no hizo más que acrecentar el nerviosismo de la formación andaluza ante la vasca. Despertó algo el Sevilla a la media hora, a base de un juego directo que motivó dos remates, de Sergio Escudero y del francés Wissam Ben Yedder, pero el Eibar no se desdibujó sobre el campo y, con su presión, controló bien e incluso a la contra mantuvo el peligro sobre el área adversaria. Se fue así el partido al descanso tras una primera mitad en la que el Sevilla no supo conectar el centro del campo, con los imprecisos Roque Mesa y el argentino Éver Banega, con la delantera, en la que Ben Yedder y el portugués André Silva fueron surtidos con pocos balones con garantías.

Quiso el Sevilla ponerle más intensidad al choque en el arranque de la segunda parte pero la inseguridad le costó quitársela de encima, todo lo contrario que el Eibar, que manejó bien los tiempos y que tuvo en Marc Cucurella a un efectivo batallador en el centro del campo. El cronómetro corrió en contra de los locales y Pablo Machín hizo ingresar a Jesús Navas, que reaparecía tras una lesión, y al argentino Franco Vázquez, pero sin tiempo para ver la reacción fue el Eibar el que logró el 0-2, en otra indecisión defensiva sevillista que aprovechó de cabeza el brasileño Charles Dias.

Duro palo para el conjunto hispalense ya con una grada muy enfadada con lo que estaba viendo y con pocos recursos para, al menos, intentar el empate. Pero ya en el tramo final, y tras ver Benega la segunda tarjeta amarilla, Ben Yedder acortó distancias en el minuto 88 y en la prolongación Pablo Sarabia puso el 2-2 definitivo.

Sevilla: Vaclik; Carriço (Bryan Gil, 74'), Kjaer, Wöber; Promes, Sarabia, Banega, Roque Mesa (Franco Vázquez, 62'), Escudero (Jesús Navas, 61'); André Silva, Ben Yedder.

Eibar: Riesgo; Rubén Peña, Ramis (Oliveira, 58'), Arbilla, José Ángel; Orellana, Diop, Jordán, Cucurella; Charles (Kike, 83'), Sergi Enrich (Escalante, 72').

Goles: 0-1, 22' Orellana; 0-2, 63' Charles; 1-2, 88' Ben Yedder; 2-2, 92' Sarabia.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Amonestó a Escudero (39'), Jordán (52'), Jesús Navas (88') y José Ángel (88'). Expulsó a Banega (65' y 84').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) ante 36.343 espectadores.

