Ter Stegen salva un punto para el Barcelona y el Athletic ajusta La Liga

El FC Barcelona se dejó dos puntos en San Mamés en el que fue un magnífico encuentro del Athletic. El conjunto vasco no solo logró un empate ante el líder de La Liga, sino que en ciertos tramos del partido hizo méritos para llevarse la victoria. Con este resultado, el Real Madrid, que ganó al Atlético en el derbi de la capital, se coloca a tan solo seis puntos, apretando más que nunca la clasificación. [Narración y estadísticas: Athletic 0-0 FC Barcelona]

Vuelve Messi

Ernesto Valverde alineó su once de gala, con la gran novedad de Lionel Messi, quien regresaba de su lesión. Por otro lado, Nélson Semedo partió como lateral izquierdo, dejando la banda diestra para Sergi Roberto, y Coutinho en lugar de un Ousmane Dembélé que aún no está del todo recuperado de su lesión.

Por su parte, Gaizka Garitano planteó el encuentro con Iñaki Williams como delantero centro y Yuri Berchiche como falso extremo izquierdo. Ambos jugadores, especialmente el atacante, fueron los mejores de su equipo, causando estragos en la defensa azulgrana. El conjunto vasco sigue con su clara mejoría desde el cambio de inquilino en el banquillo.

Luis Suárez se lamenta durante el Athletic - Barcelona Luis Tejido EFE

Inicio trepidante del Athletic

El partido comenzó con una intensidad brutal, especialmente por parte del conjunto local. El Athletic salió 'a morder', y su presión alta puso en muchos problemas a los azulgranas. No en vano, sin haber llegado apenas al minuto 3 de partido tuvo lugar la primera polémica: una mano de Nélson Semedo, a quien le rebotó un balón rechazado por De Marcos. El árbitro no señaló el punto de penalti, acertando.

Pero los vascos no se amilanaron, y siguieron con su intentona. Un zurdazo de Yuri Berchiche que se fue rozando el palo en el 12' fue el prolegómeno de la que fue la gran ocasión de la primera parte: un disparo de Susaeta, desde la esquina frontal del área, directo a la escuadra, que fue mandado a saque de esquina por una espectacular estirada de Ter Stegen, quien a la postre se mostraría como el mejor de su equipo.

El Barcelona responde

El Barça trataba de reaccionar, pero le era imposible. Arturo Vidal fallaba pases que no se pueden perdonar, y únicamente Messi daba la sensación de poder crear algo de peligro. Lo hizo mediante un centro horizontal al que no llegó a rematar Luis Suárez por centímetros. El duelo llegaba a la media hora y pese a que los azulgranas se habían deshecho de la presión local, no lograban conectar las ocasiones. El partido se fue al descanso con un fallo clamoroso de Raúl García, quien previamente había intentado una chilena y se había peleado con todos los defensores culés.

Messi protesta una acción a Del Cerro Grande en el Athletic - Barcelona Luis Tejido EFE

El Barcelona saltó en la segunda parte con una notable mejoría, controlando la posesión y relajando el ritmo del partido. Messi lo intentó desde muy lejos con un libre directo que se le fue por encima del larguero. El argentino fue el absoluto desatascador de los suyos en el segundo tiempo, aprovechando además la aparición de un Coutinho que había firmado unos primeros 45 minutos completamente intrascendentes.

Final con polémica

Los primeros veinte minutos de la segunda parte se jugaron en campo del Athletic, al que los cambios de Gaizka Garitano espolearon. San José entró por Beñat para dar más mordiente defensiva al centro del campo y Muniain hizo lo propio por Susaeta para imprimir más velocidad a los contraataques. En uno de estos llegó la mejor ocasión de los vascos en el segundo tiempo. Yuri Berchiche, desde la banda derecha, amagó con un centro y puso un pase horizontal para San José, quien, desde la frontal del área, probó fortuna con un disparo que se marchó desviado.

Ernesto Valverde trató de hacer reaccionar a los suyos, y sacó del campo a Arturo Vidal y Coutinho, los peores del equipo con mucha diferencia. En sus respectivos lugares entraron Aleñá y Ousmane Dembélé. Los últimos minutos fueron pura épica. Iñaki Williams destrozó a la defensa culé, pero no pudo derribar el muro plantado por Ter Stegen. Por si fuera poco, el Athletic se quedó con uno menos debido a la expulsiñon de De Marcos en el descuento. Sin embargo, la última jugada del partido acabó con polémica: Yeray se lanzó al suelo y cometió un posible penalti sobre Nélson Semedo, pero Del Cerro Grande, tras comunicarse con el VAR, señaló el final del encuentro.

Athletic 0-0 FC Barcelona

Athletic: Herrerín; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Beñat, Dani García; Susaeta, Raúl García, Yuri Berchiche; Iñaki Williams.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Nélson Semedo; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez, Coutinho.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó a Dani García (52'), Lenglet (72'), Busquets (78') y Yeray (91'). Expulsó a De Marcos (68' y 91').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga disputado en el Estadio de San Mamés (Bilbao) ante 47.557 espectadores.