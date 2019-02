Ceferin descarta la Superliga europea y critica el nuevo Mundial de Clubes

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se encargó de abrir el congreso de Roma. El dirigente defendió a su organismo en distintos aspectos que habían sido comentados últimamente y que comprometerían al organismo europeo del fútbol y su calendario de competición.

En primer lugar, el esloveno descartó por completo la posibilidad de crear una Superliga, competición que agruparía a los mejores equipos: "No habrá Superliga. No estamos enemistados entre clubes y selecciones, trabajamos juntos. El fútbol europeo ha recuperado la unidad, tal y como se ha demostrado con el acuerdo firmado con la ECA (asociación de clubes europeos). Nos hemos convertido en una organización limpia del fútbol, en el terreno de juego y dentro del césped. Esperemos que esto solo sea el principio".

Ceferin también comentó la situación del fútbol femenino, defendiendo el deporte como algo de presente y no una moda: "El fútbol femenino no se debe promocionar por ser una moda o correcto políticamente. No es el futuro, es el presente y en este mundo no debe haber diferencia alguna entre los hombres y las mujeres".

Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, viendo la Supercopa de Europa REUTERS

Ceferin e Infantino reman en diferentes direcciones

El directivo se mostró contrario a las ideas de Infantino y le tendió la mano para unas negociaciones que pudiesen favorecer a ambos: "No estamos de acuerdo con la Liga de las Naciones global que plantean y el nuevo Mundial de Clubes que quieren poner en marcha. Pedimos respeto a la FIFA y que nos escuche. Nada más."

Finalmente, apoyó la iniciativa solidaria que ha llevado a cabo el futbolista asturiano, Juan Mata: "Estamos de la mano de Juan Mata en Cammon Goal porque creemos en la solidaridad y en la ayuda. No debemos vivir en una burbuja y no dar la espalda a la realidad. Por eso ayudamos a niños de todo el mundo a poder vivir con dignidad".

