Los Mavs indignan a la NBA: Barnes fue traspasado en pleno partido

La temporada de traspasos de la NBA ha vuelto a sorprender, esta vez no fue tan relevante el jugador o su nuevo destino, sino la forma en la que el equipo comunicó a a Harrison Barnes su salida: en pleno partido.

El alero de los Dallas Mavericks disputaba un partido ante los Charlotte Hornets la madrugrada de este miércoles en el American Airlines Center cuando la televisión informó en directo de su traspaso a Sacramento Kings a cambio de Justin Jackson y Zach Randolph.

El jugador estadounidense conoció la noticia mientras se encontraba en el banquillo, por lo que no volvió a disputar ningún minuto más del encuentro. Todos los medios se hacían eco del futuro deportivo de Barnes, cuando él todavía se encontraba animando a su equipo a pie de pista.

Este acontecimiento hizo que LeBron James analizara en redes sociales la política de mercado que llevan a cabo los equipos de la NBA y mostró su enfado a través de su perfil de Instagram.

"Déjame adivinar, esto es genial porque hicieron lo mejor para la franquicia, ¿no?. Traspasaron a este hombre mientras estaba jugando literalmente y no tenia ni idea. No estoy criticando a quien lo traspasó porque esto es un negocio y hay que hacer lo que se crea que es mejor, solo quiero que esto empiece a cambiar, y no que cuando un jugador quiere ser traspasado o dejar una franquicia es egoísta y desagradecido pero cuando te traspasan, cortan, despiden, etc, es mejor para ellos. ¡Me parece bien ambas cosas, de verdad!. ¡Simplemente llamen a las cosas por su nombre!", escribía.

La publicación también hace referencia a la situación que actualmente vive Anthony Davis en New Orleans Pelicans, que sigue a la espera de conocer su futuro tras realizar una petición de traspaso. Todavía no se ha confirmado si cambiará de camiseta este mes o si deberá esperar a verano.

La reacción de LeBron James recibió miles de 'me gusta' al momento, y el vídeo cuenta ya con más de tres millones de reproducciones.

[Más información: Doncic, más cerca de ser 'Rookie del Año': tercer triple-doble en la NBA]