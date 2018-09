Guerra pública entre Rubiales y Tebas: estallan por los horarios de La Liga

Luis Rubiales ha explotado ante los continuos golpes de calor que están sufriendo varios aficionados en las últimas fechas. Según ha denunciado a través de su cuenta de Twitter: "Si LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 2019/2020".

Si @LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 19/20. VERGÜENZA para AFICIONADOS y GENTE del FÚTBOL. A más de 30º no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas.INADMISIBLE. En la @rfef estamos hartos❗️❗️#RespetemosElFutbol pic.twitter.com/CmYhHK27q8 — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 23 de septiembre de 2018

Rubiales habla de "verguenza" en mayúsculas "para aficionados y gente del fútbol". Y es que, según señala, "no se puede jugar a determinadas horas" ya que se están produciendo "golpes de calor por decenas".

El presidente de la Federación considera "inadmisible", otra vez en mayúsculas, esto y pide respeto para el fútbol.

La respuesta de Tebas no se ha hecho esperar

Javier Tebas no ha tardado en responder al que se ha referido como 'amigo' y al que ha tildado de demagogo. Tirando de actualidad, el presidente de La Liga ha señalado que al Gran Premio de Aragón han asistido 114.000 personas y que no han tenido queja alguna pese al sol.

Por otro lado, ha recordado a la Federación que en agosto celebra torneos de niños en Las Rozas con 36 grados. Por último, ante la amenaza de Rubiales se ha mostrado rotundo: "No se puede recuperar lo que no es de uno", haciendo alusión a su frase: "Si LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 2019/2020".

Amigo @LuisRubiales mucha demagogia, hoy en #AragonGP 32° y 114.000 personas al sol disfrutando de las carreras, sin quejas.Por cierto este agosto torneo de niños Evergrande/RFEFen Las Rozas 36°. No se puede recuperar lo que no es de uno. https://t.co/FcNWr0A0HX — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 23 de septiembre de 2018

Posteriormente, en Tiempo de Juego, tanto Rubiales primero como Tebas después, han continuado con su cruce de declaraciones: "Tenemos las competencias en los horarios en Primera y Segunda que están transferidas y las queremos recuperar. Y que en Segunda B y en Tercera pase lo mismo. Que se mire por el dinero pero sin poner en riesgo la salud. No vale todo. Hay unos valores que no hay que traspasar. Cuando se supere una temperatura, tendrán que retrasarse los horarios. 30ºC a las 20.00 de la tarde no son 30ºC a las 16.00 de la tarde. No tengo miedo a un careo con Tebas. Le tendí la mano pero él quiso salir por la puerta de atrás en la Federación. Él a mi no me ha pedido ninguna reunión", ha dicho el presidente de la RFEF.

Tebas no quiere un careo con Rubiales

"Con la Ley en la mano, es el organizador de la competición quien tiene los derechos sobre los horarios. Claro que hay atenciones con el calor pero se atiende a la gente y se va a casa. En el Mundial se han jugado partidos a 37ºC y no ha pasado nada. Hay un protocolo sobre la climatología para no poner en riesgo la salud. No quiero un careo con él porque no tenemos que dar ningún espectáculo que es lo que a vosotros os gusta. Que Rubiales y yo no nos llevamos bien es público y notorio. En Valencia supimos que iba a haber aficionados que iban a fingir golpes de calor y así se lo hicimos saber a la autoridad competente. Hemos aplicado correctamente al protocolo de calor”, respondió Tebas.