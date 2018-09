El ataque de Cristobal Soria a Lopetegui utilizando a Rubiales como cebo

Julen Lopetegui se encuentra en el que posiblemente sea el mejor momento de su etapa profesional. El técnico vasco llegó al mejor equipo del mundo después de mostrar un buen juego en la selección española -en la cual llegó a sumar veinte partidos sin conocer la derrota-. Filosofía que ahora quiere dejar en el Real Madrid, donde ha comenzado La Liga sin perder ningún encuentro. Solo el Athletic pudo cortar la racha de triunfos del equipo blanco.

Como no, Cristobal Soria ha aprovechado el primer resultado en el que los merengues no se llevan los tres puntos para lanzar un nuevo ataque al equipo madrileño. Esta vez ha querido volver a sacar el tema de la expulsión del vasco antes del Mundial, preguntando a todos sus seguidores -con un toque irónico- si la decisión había sido acertada: "¿Debemos de agradecer a Rubiales su destitución antes del Mundial porque de continuar no hubiésemos pasado de la fase de grupo?".