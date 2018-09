Vinicius 'retrata' a D'Alessandro tras un desafortunado mensaje en Twitter

Vinicius ha dejado claro que es uno de los jugadores con más proyección del panorama internacional. El brasileño ha deslumbrado al mundo del fútbol con una nueva exhibición con el Castilla, anotando un gol de falta directa -engañando al portero al conseguir pasar el balón por su palo- y con una majestuosa jugada en la que se fue de tres jugadores de Unionistas. Solo el larguero pudo detener el que hubiera sido uno de los tantos de la jornada.

VINICIUS 22’ ... y ◘.... seguimos esperando ...◘ — Jorge D'Alessandro (@pibedale) 16 de septiembre de 2018

Jorge D'Alessandro ha sido uno de los que no han querido esperar al final del trascurso del partido para empezar a criticar al extremo. Por ello, volvía a utilizar su cuenta de Twitter para intentar desestabilizar al Real Madrid. El argentino subió emoticonos que simulan a una persona durmiendo para dejar claro que no le estaba convenciendo el rendimiento del ex del Flamengo.

Un mensaje que obviamente tuvo que obviar con el gran golpeo de falta que envió a la red. En ese momento, y tras saber que su primer comentario no había sido acertado, intentó rectificar afirmando que "ha enviado un avión al portero". Asimismo, apuntó que el resultado ya se trataba de una "goleada" y que suponía el fin del "examen".

El extremo todavía no ha debutado en un partido oficial, después de que Lopetegui asegurase que iría incorporándole en el equipo poco a poco. Pese a ello, entrena con la primera plantilla y ya ha dejado destellos de su calidad en la pretemporada, mientras disputaba partidos correspondientes a la Internacional Champions Cup.

Triunfo en Valdebebas

Vinicius fue el referente en un nuevo buen partido del Castilla en Valdebebas. El filial madridista volvió a la senda de la victoria -tras dos empates consecutivos- gracias al '11' y a Cristo, que anotó dos goles en los que dejó claro sus grandes condiciones para definir delante del portero.