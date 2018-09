Ibrahimovich: "Me enseñaron a no mentir, soy el mejor de la historia de Suecia"

Zlatan Ibrahimovic sigue demostrando que por él no pasan los años y continúa dando gran muestra de su calidad futbolística y de su personalidad tan característica en Estados Unidos. El delantero sueco causó toda una revolución con su llegada a la MLS, donde se iba a vestir con la camiseta de Los Ángeles Galaxy, su actual club.

La realidad es que Ibra no deja de dar que hablar por lo que hace, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Sus acciones sin estar vestido de corto suelen tener un toque cómico y picante. En esta última ocasión, ha vuelto a no defraudar con unas declaraciones lanzadas en sus perfiles de las redes sociales: "Me enseñaron a no mentir, soy el mejor jugador de la historia de Suecia".

Además, Zlatan no se iba a quedar ahí, sino que sabía como terminar para terminar de darle esa chispa que tanto le caracteriza: "¿Soy un arrogante? No me importa, soy el mejor, siempre digo la verdad". Por tanto, el '9' de Los Ángeles Galaxy ha vuelto a acaparar todos los focos con sus palabras, que están siendo objeto de debate entre los internautas.

I was taught never to lie and always tell the truth pic.twitter.com/p8aCacYzuk — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 20 de septiembre de 2018

En el último partido con su club, Ibrahimovic iba a firmar un gol de bandera, a la altura de muy pocos. Su equipo se veía por detrás en el marcador por tres tantos de diferencia y, en la recta final de la primera parte, el sueco iba a recibir un balón elevado que iba a rematar con el pie sin dejarlo caer, con una media vuelta y una acrobacia espectacular.

Por tanto, queda totalmente claro que el nombre de Zlatan Ibrahimovic sigue sin pasar desapercibido a día de hoy, pese a no militar en ningún equipo de las grandes ligas europeas. El ariete se encuentra cómodo y perfectamente asentado en Estados Unidos, donde está demostrando que la edad no es un factor que influya en su rendimiento sobre el campo.