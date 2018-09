"Es difícil explicar por qué el Barça sólo ha ganado una Champions en cuatro años con Messi"

Cuestionado por la obsesión que supone para el equipo catalán ganar la Liga de Campeones, el brasileño ha puntualizado: "Son ganas. Tenemos ganas. Con la Liga pasa lo mismo, pero el campeonato es muy largo. Los jugadores queremos ganar todo lo que podemos".

Coutinho ha reconocido que le cuesta entender por qué el Barcelona no ha tenido más alegrías en esta competición teniendo a Messi en sus filas: "Es difícil explicar por qué teniéndole el Barça solamente ha ganado una de las últimas cuatro Champions. Es el mejor jugador del mundo y probablemente el mejor de la historia".

El ex del Liverpool no ha olvidado la dura eliminación que sufrió el Barcelona la temporada pasada a manos de la Roma. "Fue muy difícil. Siempre que un jugador está fuera cuesta. Quería ayudar de alguna manera, pero no podía. Fue una eliminación muy dura la de Roma".

Y es que esta será la primera temporada en la que el brasileño pueda jugar con el Barcelona en Champions: "Es una competición de mucha importancia. Sí que tenía cierta ansia por poder jugarla con mi equipo. Intentamos pelear por todo lo que disputamos. La Champions es el torneo continental más importante y tenemos ganas de hacerlo bien este año".

Coutinho ha querido quitar al Barcelona la etiqueta de favorito: "El favoritismo queda para la prensa. Tenemos un grupo muy difícil. La clasificación se decidirá por detalles. Tendremos que entrar al cien por cien en los partidos para no ser sorprendidos".

El atacante ha hablado también sobre las críticas recibidas por el juego desplegado por su equipo en las primeras jornadas: "La crítica siempre existirá en todas las partes. Hemos sufrido en algunos partidos, pero al final hemos ganado. Estamos bien en la clasificación y al final eso es lo más importante".

Por hablar, Coutinho ha hablado del encuentro que el Barcelona podría disputar en Miami: "Es un tema de capitanes. Sé que hay conversaciones al respecto. Poco puedo aportar yo".

Por último, cuestionado por las comparaciones con Iniesta, ésta ha sido su respuesta: "Iniesta es un genio y ser comparado con él es un poco difícil. Yo intento ser yo mismo, pero que se me compare con él ya es el elogio más grande".