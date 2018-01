El épico zasca de Abidal a Josep Pedrerol

Eric Abidal, tras hablar de su enfermedad y de unas palabras de Messi, acusó a Josep Pedrerol, presentador de Jugones en LaSexta y de El Chiringito de jugones de malinterpretar sus palabras. El ex jugador del Barcelona, en relación a su cáncer, confesó: “Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos haces daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía: ‘chicos, ánimo’. Pero ellos me dijeron que me vieron como un cádaver y esto les dejó hecho polvo”.

Estas palabras, las contextualizó El Chiringuito con el siguiente tuit:

Abidal, Messi y el tuit de El Chiringuito.

Y, claro, comenzó la polémica. Por eso, Abidal contestó: “Aclaración: cuando envié el vídeo para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí”, contestó.

Aclaración:Cuando envié el vídeo para animar al equipo leo messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mi. 👋🏾👏🏾@elchiringuitotv @jpedrerol — Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 11 de enero de 2018

Y, a continuación, Pedrerol pidió disculpas: “Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en #Jugones. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo”.