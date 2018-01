Clemente ataca duramente a Josep Pedrerol y José Ramón de la Morena

Javier Clemente nunca se ha caracterizado por esconder lo que piensa. El que fuera seleccionador español y entrenador, entre otros clubes, del Athletic Club, ha cargado duramente contra José Ramón de la Morena, director de El Transistor en Onda Cero, y Josep Pedrerol, presentador de Jugones en LaSexta y de El chiringito de jugones.

En su primer tuit, Javier Clemente anunciaba que iba a dar la “clasificación de los peores tipos relacionados con el fútbol” e, inmediatamente, seguía: “En estos últimos días no es demasiado difícil, lo malo es que se van a repetir bastante, es muy difícil que mejoren. Un amigo mío decía ‘a peor va la mejoría’ y algunos no mejoran por ignorancia y otros por maldad”. Justo después, hablaba de José Ramón de la Morena y de Josep Pedrerol.

La clasificación de los peores tipos relacionados con el fútbol , en estos últimos días no es demasiado difícil , lo malo es que se van a repetir bastante , es muy difícil que mejoren . Un amigo mío decía “ a peor va la mejoría “ algunos no mejoran por ignorancia otros por maldad — Javier Clemente (@JaviClemente_) 11 de enero de 2018

Estos últimos días no he tenido dificultad en el orden . 1- La persona de Onda Cero q ha elegido a De la Morena . Se ha lucido , audiencia peor , calidad peor ,veracidad peor y respeto por supuesto peor .2- lógicamente De la Morena sigue pretendiendo q digan lo q él quiere — Javier Clemente (@JaviClemente_) 11 de enero de 2018

3- aquí también me ha resultado fácil dárselo a Pedrerol , no sé qué nivel tiene para entender las declaraciones de Abidal como una crítica imperdonable para Messi . No es q sea retorcido es q no tiene buenas intenciones . El show de su programa donde casi se pegan es patético . — Javier Clemente (@JaviClemente_) 11 de enero de 2018

Sobre José Ramón de la Morena, reconocía: “Estos últimos días no he tenido dificultad en el orden”. Y, a continuación, hacía referencia a su persona. “1. La persona de Onda Cero que ha elegido a De la Morena se ha lucido. Audiencia peor, calidad peor, veracidad peor y respeto por supuesto peor”. “2. Lógicamente De la Morena sigue pretendiendo que digan lo que quiere”.

Y, justo después, atacaba a Josep Pedrerol: “Aquí también me ha resultado fácil dárselo a Pedrerol, no sé qué nivel tiene para entender las declaraciones de Abidal como una crítica imperdonable para Messi (en relación al uso fuera de contexto de una declaraciones de éste sobre su enfermedad). No es que sea retorcido, es que no tiene buenas intenciones. El show de su programa donde casi me pegan es patético”.