El Numancia también destapa las miserias del Real Madrid

El Real Madrid tampoco premia a los valientes que, a pesar de tener todo en contra, acudieron al Bernabéu. Fueron pocos los madridistas que acudieron al campo a ver el duelo ante el Numancia, unos 37.000, pero ese esfuerzo de lucha contra el frío madrileño y la poca atracción de la eliminatoria merecía mejor respuesta del Madrid, que sigue muy triste. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-2 Numancia]

Solo Lucas Vázquez, autor de los dos goles blancos, Dani Ceballos, con algún destello, y Jesús Vallejo, bien en su trabajo, mostraron ganas en otro encuentro que constató las miserias en las que vive este Madrid. El Numancia, por lo menos, se fue con un empate que en la práctica no les vale pero que es el premio a una gran eliminatoria (5-2 global).

El Madrid, a lo suyo. Un equipo falto de ambición que deja continuamente dudas y que aburre a unos y otros. Este partido, hiciera lo que hiciera, no serviría para cambiar el dramático camino en Liga, pero al menos una goleada hubiera mitigado el dolor de las últimas semanas. No solo no ganó sino que empató ante un equipo muy inferior. Así se alimenta una crisis.

Los jugadores del Numancia celebran el 2-2 en el Bernabéu. EFE

Dos goles de Lucas Vázquez, el mejor de toda la eliminatoria ya que provocó los dos penaltis de la ida, no valieron en un frío partido en el Bernabéu, con la peor entrada de la temporada y un ambiente de pesimismo difícil de ocultar. El peor rival del Madrid es el propio Madrid.

El empate sirve para que haya más bronca en un Bernabéu cansado que ha visto a su equipo incapaz de ganar a Fuenlabrada y Numancia en una Copa que está siendo un dolor de cabeza para los de Zidane a pesar de que vayan pasando ronda. Las sensaciones son malísimas. Pocas veces se había visto a un Madrid tan lento.

El Numancia, haciendo honor a su nombre e historia, se sobrepuso a dos goles de Lucas, el primero de cabeza nada más arrancar el encuentro y el segundo tras una buena jugada de Asensio y asistencia de Mayoral en el inicio de la segunda mitad. Guillermo marcó los dos goles sorianos, el 1-1 tras una gran jugada coral terminada en el área y el 2-2, cuando Zidane había quitado a Mayoral por Casemiro para controlar el partido, con un portentoso cabezazo en el 82'.

Lucas Vázquez, autor de los dos goles del Madrid ante el Numancia. EFE

Se escucharon pitos en el Bernabéu pero quizá eso no cambie nada. El Real Madrid vive en un estado de pasotismo futbolístico y mental. Ante el desastre la Liga, la Copa serviría para curar heridas, pero tampoco se quiere. No hay cabeza pero tampoco corazón. No hay orgullo ni en titulares ni suplentes. Está el Madrid en cuartos de Copa por inercia, no por juego. No gana ni al Numancia.

Ficha Técnica

Real Madrid: Casilla, Carvajal (Achraf), Vallejo, Nacho, Theo Hernández, Marcos Llorente, Kovacic, Dani Ceballos, Lucas Vázquez, Asensio (Isco) y Borja Mayoral (Casemiro).

Numancia: Munir, Medina (Exteberria), Dani Calvo, Elgezabal, Saúl García, Larrea, Sierra Marc Mateu (Pere Milla), Nacho Sánchez, Dani Nieto e Higinio (Guillermo).

Goles: 1-0 Lucas Vázquez (10'). 1-1 Guillermo (45'). 2-1 Lucas Vázquez (59'). 2-2 Guillermo (82').

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a Casemiro (Real Madrid) y Sierra (Numancia). Expulsó a Dani Calvo por doble amarilla.

Estadio Santiago Bernabéu. Partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. 37.553 espectadores.