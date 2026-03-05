El 2026 de los récords para Tadej Pogacar: la Strade Bianche da paso al año del quinto Tour con Merckx en el retrovisor

Se ha hecho de rogar, pero por fin llega el momento de ver debutar a Tadej Pogacar en este 2026. El mejor ciclista del mundo vuelve a la acción este sábado en la temible Strade Bianche y lo hace, por supuesto, con la intención de ganar.

El ciclista esloveno tiene una temporada marcada de retos personales y citas con la historia que le pueden seguir catapultando hacia el Olimpo de este deporte. Considerado ya por muchos como el mejor de la historia, su comparación con Merckx seguirá sobre la mesa si sigue rompiendo registros.

Con el quinto Tour de Francia como joya de la corona, aparecen otros retos apasionantes como el de conquistar su tercer Mundial consecutivo, ser el corredor con más Lombardías de la historia o ganar su primera París-Roubaix.

Tadej Pogacar lidera el pelotón al paso por el Arco del Triunfo de París Reuters

A romper récords

La Strade Bianche se presenta como el primer escenario en el que Tadej Pogacar puede empezar a pulverizar registros en este 2026. Tres veces ha llegado victorioso a la meta de la Piazza del Campo tras subir la emblemática e imposible cuesta de Santa Caterina, ahora, sin duda, va a por la cuarta.

El campeón del mundo es el gran favorito para revalidar el título. Ganó en 2022, 2024 y 2025, y puede superar los tres entorchados de Fabian Cancellara para ser el mejor de siempre en la corta historia de esta carrera.

Donde el esloveno también tiene la oportunidad de dar el salto a los mejores de la historia es en el Tour de Flandes. Campeón en 2023 y el año pasado, si logra su tercer título conseguiría empatar a corredores de la talla de Van der Poel o Tom Boonen en lo más alto del palmarés de esta histórica carrera.

Su nombre también aparece en el listado de salida de la Lieja-Bastoña-Lieja. Otro Monumento ya conocido por Tadej Pogacar, donde ha levantado los brazos tres veces. Si consigue el póquer, igualaría a Alejandro Valverde y Moreno Argentin, mientras que todavía le quedaría otra victoria más para alcanzar a Merckx.

Al fin y al cabo, aparte de la Strade, el inicio de su temporada dejará a Tadej Pogacar dos Monumentos en los que ya ha plantado su bandera y puede agrandar su figura.

El Tour, entre ceja y ceja

El gran objetivo que se dibuja en la temporada de Tadej Pogacar es el Tour de Francia. La joya de la corona, esa que puede solventar de un plumazo las dudas de aquellos que dudan si igualarle a los mejores ciclistas de todos los tiempos.

Con cuatro títulos ya en su palmarés, el 2026 le abre una oportunidad de oro a Tadej Pogacar para entrar en el puñado de elegidos con cinco entorchados. Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernard Hinault le esperan con los brazos abiertos, los héroes del ciclismo que parecían inalcanzables.

El campeón del mundo se ha convertido en el gran dominador del Tour en los últimos tiempos. Dos años consecutivos arrasando sin dar opción alguna a Jonas Vingegaard invitan a pensar que también este año podría estar por encima, pero el danés tratará de plantar batalla para reclamar su sitio.

La otra gran meta está en el Mundial. Canadá le tiene una alfombra roja con un recorrido a la medida de Tadej Pogacar, y el esloveno está dispuesto a recoger el guante para hacerse con el que sería su tercer arcoíris consecutivo.

Cuatro ciclistas en toda la historia se han proclamado campeones del mundo en tres ocasiones. Óscar Freire, Peter Sagan, Rik van Steenbergen, Alfredo Binda y el mismísimo Eddy Merckx se vistieron con la prenda más bonita del ciclismo durante tres años, y en ese club quiere entrar también Pogacar.

Tadej Pogacar celebra su victoria en el Tour de Francia 2025. REUTERS

Además, el tramo final de la temporada le arrojará otro gran reto a la cara. Il Lombardia servirá como broche de oro al curso. El Monumento italiano se ha convertido poco menos que en el patio de su casa para Tadej.

Cinco victorias consecutivas en los últimos cinco años le han llevado a igualar a Fausto Coppi en el palmarés de esta carrera, y con una más este curso, la sexta consecutiva, no tendría comparación posible.

Dos estrenos pendientes

Tadej Pogacar es un gran dominador del ciclismo en los últimos años, pero aunque parezca mentira todavía hay terrenos en los que no ha podido imponer su ley.

Tiene dos grandes espinas clavadas el esloveno que aspira a quitarse en este 2026. Si lo consigue, la discusión sobre si es el mejor de todos los tiempos se inclinaría un poco más a su favor si cabe.

Se trata de la Milán-Sanremo y la París-Roubaix. Son las dos pruebas que le faltan a Tadej para completar la colección de Monumentos al completo y obrar un milagro que tan sólo han logrado tres corredores en toda la historia.

La Sanremo ha sido la obsesión de Pogacar los dos últimos años. Ha ideado los planes y estrategias más ambiciosos de los tiempos modernos para romper la carrera antes de tiempo, pero los detalles lo hicieron imposible.

El año pasado se estrenó en la París-Roubaix. Una buena parte del público tenía dudas de si podría rendir al máximo nivel en esa carrera, e incluso se puso en tela de juicio su participación por su seguridad de cara al Tour de Francia, pero una vez más Pogacar respondió.

“Still possible!” Inside Pogi’s Roubaix 🎙️



Marco Marcato (left) and Fabio Baldato (right) orchestrate Tadej Pogačar’s chase of Mathieu Van der Poel after his crash at Paris-Roubaix. pic.twitter.com/g8wkjq1zUO — Velon CC (@VelonCC) November 15, 2025

Plantó cara a Mathieu Van der Poel y tan sólo una caída sin muchas consecuencias evitó un desenlace mucho más igualado. Ahora volverá a los adoquines del Infierno del Norte para intentarlo.

El 2026 es el año de los récords para Tadej Pogacar. Dicen que en los dos últimos años ha hecho las mejores temporadas jamás vistas en el ciclismo. Está dispuesto a seguir haciendo historia.