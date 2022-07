Enric Mas teme más "el dominio de Pogacar" que la Covid-19 en el Tour y promete "jugar al ataque"

La Covid-19 parece el único rival que puede derrocar a Tadej Pogacar. También quizá pueda hacerlo un exceso de ambición en la primera semana de Tour de Francia 2022 en la que se ha exhibido más que nadie. Enric Mas no fija su objetivo en el campeón esloveno, si no en un podio que tiene a 33 segundos y que ve posible. Para ello, el ciclista del Movistar Team cree que "tienes que jugar un poco al ataque" para no quedarte "donde estás". Promete guerra en los Alpes.

El de Artà no puede ocultar la preocupación que existe en el pelotón con el virus que ya ha eliminado a tres ciclistas de la carrera, además de la sensación que hay en el ambiente que a otros les está afectando en su rendimiento. "Es algo que no podemos controlar en carrera. Esperemos que nos respete hasta el final del Tour", sentencia un Mas que admite temer más "el dominio de Tadej" que a la Covid-19: "Si hacemos las cosas bien, esperamos no contagiarnos".

Mas pone en el punto de mira cuatro etapas: "los finales en Granon, Alpe d’Huez, Peyragudes y Hautacam". "Es en ellas donde se debe intentar asaltar el podio. Después hay alguna otra etapa trampa, pero estas son las más importantes para poder hacer un buen papel. Marcarán muchas diferencias y no podemos fallar, hay que estar al 100%", recalca el octavo clasificado en la general. Eso sí, tiene claro que "a lo mejor" no encuentra esas sensaciones en los Alpes "y sí en los Pirineos o en una etapa de viento".

Enric Mas, antes de comenzar una etapa del Tour. Sprint Cycling Agency / Movistar Team

El segundo día de descanso, el primero en realidad porque el otro se lo pasaron en un avión entre Dinamarca y Francia, sirvió para escuchar a un Mas que dio la sensación de estar más a la ofensiva que en la previa al Tour. "Las sensaciones son parecidas a las del año pasado. En 2021 me había caído antes del descanso en Tignes y eso te lastra un poco, física y mentalmente. Ahora, aparte del tiempo perdido, las sensaciones son muy buenas y todo es positivo", explicó.

Se arrepiente de no "haber arriesgado más en la crono para poder estar 30 segundos más delante", pero el ciclista español da la sensación de ir de menos a más: "Espero que el cuerpo vaya poco a poco a mejor hasta la tercera semana". Sabe que juega a la contra, ya que están "más limitados" porque en el equipo es el único líder. Por eso, apunta a que "Jumbo o Ineos que tienen más de uno pueden desempeñar un papel importante". "Y yo sumarme a la fiesta", apuntó.

Él no va a ser el primero que dé el zarpazo, pero no hay otra opción más que la sorpresa: "A Pogacar le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo". Sobre esa perspectiva más defensiva de su preparación de la carrera, Mas asume que "es verdad que puedes escalar alguna posición". "Pero tienes que intentar sacar diferencias a los cinco primeros, que nunca fallan", reconoce el ciclista de Artà. "Creo que algunos equipos están con muchas ganas de meter mano a Tadej", anuncia.

