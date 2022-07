Ferrari e Italia se decantan por Leclerc: de la victoria de Carlos Sainz que "rompe" al "príncipe rojo"

Los resultados del comienzo de la temporada 2022 de la Fórmula 1 dejaban claro que el número uno de Ferrari iba a ser Charles Leclerc, por si había alguna duda. En cualquier caso, tras la primera victoria de Carlos Sainz Júnior en el Gran Premio de Gran Bretaña, Italia mostró descontento por la gestión de la carrera. Un gran contraste se ve este lunes entre las portadas de La Gazzetta dello Sport en comparación con la del anterior, vitoreando al piloto monegasco por su triunfo en el Red Bull Ring.

La estrategia de Ferrari en Silverstone favoreció al español después de que Leclerc no entrase a cambiar sus neumáticos durante el Safety Car. Fue el motivo principal por el que Sainz Júnior pudo adelantar al monegasco, que terminó fuera del podio. Este domingo, tras el ataque del madrileño en la Sprint Race, no hubo un solo momento de batalla entre ellos. El hijo del 'Matador' completó una buena carrera y cuando iba a asegurar la segunda posición por detrás de su compañero, el motor empezó a arder.

La decepción de Sainz no es compartida por el país italiano. Esta vez no hay "una victoria que rompe", como titularon el lunes después del triunfo del español. En esta ocasión hay "un príncipe rojo", que es como figura en la portada de La Gazzetta el primer puesto de Leclerc en Spielberg. Es el mejor reflejo de que el madrileño lo va a tener todo cuesta arriba de aquí al final del Mundial. No le queda otra que armarse de paciencia y tratar de seguir con la remontada que comenzó en Canadá.

Carlos Sainz Júnior atiende a la prensa. Erwin Scheriau / APA / dpa

Italia prefiere un primer puesto y un abandono a una victoria y un cuarto puesto. Eso queda claro viendo el principal medio deportivo del país. La comparación de las portadas es un ejemplo que edifica más allá de los Alpes un apoyo masivo por Leclerc, a pesar de ser monegasco, por encima de Sainz. Los tifosi, siempre exigentes, se guían mucho por las corrientes que se vierten en la prensa ferrarista. Es un termómetro perfecto para conocer el estado de los apoyos a sus pilotos.

En cualquier caso, desde Ferrari han querido lanzar un mensaje de apoyo al español: "Sabemos que lo diste todo ayer. A través de los altibajos, nos mantenemos unidos". Es la quinta vez que Sainz se ve perjudicado, la cuarta que no es por un error del piloto. El coche del madrileño falla más que el de su compañero, es una realidad. Además, es comparable esa situación con la que vive Fernando Alonso en Alpine, muy frustrado este fin de semana por el agravio que vive.

Sainz tenía una oportunidad fantástica para recortar puntos a Sergio 'Checo' Pérez, que también abandonó, e igualarle en el Mundial a puntos, así como para no separarse de la pelea por el título que encarnizan su compañero de equipo y Verstappen. El español, lejos de obcecarse en los fallos, piensa en darle la vuelta a su situación en la segunda parte de la temporada. Quedan las suficientes carreras como para acabar la campaña incluso ganándole la partida por segundo año consecutivo a Leclerc.

