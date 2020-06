'Supermán' López se apunta a La Vuelta: "Las opciones de ir son muy altas después del Tour"

El mundo del ciclismo ya está en movimiento tras el parón de la temporada por culpa del coronavirus. Después de conocer los últimos cambios del calendario con las dos carreras italianas que estaban en el aire, la Milán - Sanremo que se correrá el 8 de agosto e Il Lombardia que será el 15, los profesionales ya esperan a esa fecha del 1 de agosto en la que se inaugurará el planteamiento alternativo que ha elaborado la Unión Ciclista Internacional para salvar el 2020.

Todos los ciclistas del mundo ya llevan entrenando con normalidad y en igualdad de condiciones desde hace más o menos un mes, por lo que la forma física que habían perdido está regresando a los cuerpos del pelotón. Aún así ese ritmo de competición aún está lejos hasta que se puedan llevar a cabo las primeras carreras que servirán de preparación para la primera gran vuelta que será el Tour de Francia.

Allí pretende estar Miguel Ángel López (Pisco, Colombia, 1994). El ciclista de Astana Pro Team sigue en su país natal preparando una temporada en la que se estrenará en la ronda gala. En un mes espera estar en España concentrado con el resto del equipo, pero mientras tanto está pudiendo disfrutar de su hijo Miguel Jerónimo, que ya tiene algo más de un año, como no lo pudo hacer durante el año pasado. Desde su casa atiende a EL ESPAÑOL tras una jornada de entrenamiento preparando sus piernas para llegar en el mejor estado posible a ese Tour en el que quiere relevar a su compatriota Egan Bernal en los Campos Elíseos.

¿Cómo has vivido el coronavirus desde Colombia?

Bien. Ya estamos entrenando así que mejor que antes. La verdad es que no fue tan malo. Llegué directamente de Europa a mi casa. He estado disfrutando mucho de mi hijo, he pasado mucho tiempo con él, algo de lo que antes no tenía tanta oportunidad. Ya parece que lo peor ha pasado, estamos mucho mejor.

Has podido pasar más tiempo con tu familia

Estar con la familia, con mi esposa, con mi hijo, ha sido lo mejor de todo esto malo que nos ha pasado.

¿Él dice Supermán o dice papá?

No habla mucho aún (Risas). Con 16 meses aún no nos dice muchas cosas.

Cuanto tiene que ver en tu carácter combativo y en tu estilo valiente de correr esa experiencia durante tu infancia

No creo que demasiado... Desde que empecé a correr ya lo hacía muy agresivo. Siempre he sido de utilizar mucho los ataques. Crecí entendiendo el ciclismo así y así voy a seguir.

"¿Mi forma de correr? Ya casi no se corre de esa manera. Hay mucha tecnología, dependemos mucho de los potenciómetros. Va todo mucho más bajo control"

Entiendes que tú forma de correr es más atractiva y ayuda a que el público se interese más por el ciclismo

Yo creo que es la forma más llamativa, la que más emociona. Ya casi no se corre de esa manera. Hay mucha tecnología, dependemos mucho de los potenciómetros. Va todo mucho más bajo control. Pero a mi me parece más atractivo.

En Colombia lleváis ya casi un mes con permiso para entrenar, cómo te encuentras

Hemos empezado progresivamente. Ya casi tenemos ese ritmo para empezar a competir. Estoy muy bien, tengo muchas ganas de empezar ya.

Eres de lo que hace esas súper rutas como la que compartió el otro día Egan de siete horas y media

No mucho. Lo veo una tontería publicar eso. Obviamente todos sabemos que entrenamos, pero es una moda. Para mi gusto, cuanto más tengas en secreto tus entrenamientos, es mejor. Es mi forma de verlo.

Miguel Ángel López celebra el triunfo en la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve 2020 Twitter (@VAlgarve2020)

En nada ya estarás por aquí en España para hacer la última fase de la preparación antes de empezar la competición

Dicen que más o menos entre el 15 o el 20 de julio ya iremos para allá para concentrarnos. Ya hay ganas de ir para allá y sentir más cerca las carreras.

¿Te da un poco de respeto la idea de viajar?

La verdad es que sí. Tal y cómo está la situación, va a ser todo como nuevo. Vamos a tener que tener muchos cuidados y muchas precauciones.

Afrontabas esta temporada como tú estreno en el Tour de Francia, ¿cuando cambio el calendario por el coronavirus te planteaste hacer un año distinto?

No, no. El año va como lo planeamos. Hubiera coronavirus o no, el objetivo seguía siendo el Tour. Hemos tratado de mantener la misma idea, aunque, evidentemente, podría haber corrido otras pruebas.

Probablemente los equipos van a estar más llenos de estrellas que si el Tour hubiera transcurrido con normalidad, ¿esto cambia tu preparación?

Sí. Vamos a tener que adaptarnos al momento, porque no vamos a llevar muchas carreras al Tour, no vamos a saber muy bien cómo están los rivales. Casi no te va a dar tiempo a ti mismo a saber cómo vas a estar.

"¿El Tour con público? Yo lo prefiero. Es lo mejor, el ciclismo sin afición, sin público, no tiene mucho sentido"

¿Desde Astana cómo vais a plantear la cita? ¿Ya conoces los compañeros con los que vas a estar?

Al principio de la temporada sí teníamos un plan más establecido. Se ha ido cambiando y ahora no sé muy bien quiénes iremos. Una vez que nos concentremos, tendremos tiempo para ver cómo estamos todos y ahí decidiremos.

Aún no se conoce si será con público o sin él, ¿imagino que si puedes elegir, prefieres que haya gente en la cuneta?

Sí, yo lo prefiero. Es lo mejor, el ciclismo sin afición, sin público, no tiene mucho sentido. El público le da picante, un plus de más de interés. El ciclista va más motivado también.

¿No te da respeto que el virus pueda instalarse en el pelotón en algún momento?

Cuando empiecen las carreras, yo creo que los controles van a ser tales, que vamos a estar muy tranquilos todos. Vamos a saber si alguien lo tiene o no, habrá más medidas preventivas... Yo creo que va a ser seguro.

El triunfo de Miguel Ángel López en la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve 2020

En principio vas a preparar el Tour en Dauphiné, ¿no tienes programadas más citas antes? ¿Prefieres no quemarte?

Creo que Dauphiné y tal vez pueda haber algún cambio, pero no van a ser muchas más carreras. Yo preferiría alguna carrera más por lo que decía antes. Me va a mostrar mejor cómo estoy. Además de que te da la oportunidad de ponerte un poco más en forma que entrenando en solitario.

¿Crees que la incertidumbre que puede haber este año después de lo que ha pasado te viene bien y tendrás más posibilidades de hacer algo importante?

No. Yo creo que va a ser lo mismo en ese sentido. Todos van a hacer una o dos carreras previas y ahí ya vamos a ver cómo estamos. Ahí pasan cosas, se van sabiendo las situaciones de todos.

Decías al principio del año que los Juegos Olímpicos eran un objetivo este año. Por desgracia se aplazó, pero el Mundial sigue en pie y por el recorrido, te beneficia, ¿pase lo que pase en el Tour, tienes la fecha marcada en rojo?

Sí, la verdad es que sí. Si es en Suiza, va a ser bastante duro y nos va a beneficiar a los escaladores. Hay que terminar bien el Tour obviamente y sin inconvenientes. Si se termina bien, habrá una gran oportunidad para hacerlo bien en el Mundial.

Después está La Vuelta, una Gran Vuelta que conoces muy bien, ¿qué porcentaje hay ahora mismo de que puedas venir?

Yo creo que altísimas, porque después del Tour, prefiero La Vuelta al Giro. Está exigente, como siempre, me gusta el recorrido... ya lo veremos.

"Mi futuro se decidirá en un par de meses. Soy consciente de que está ahí, pero mejor concentrarse en lo que hay ahora que es competir"

¿Has visto los cambios de recorrido? ¿Qué te parece una etapa tan larga como la nueva de 230?

No lo he visto, había visto etapas cortas en el País Vasco... Me metes un susto con esos 230 kilómetros. La verdad es que a veces se pasan con los kilometrajes, creo que pasan más cosas en una etapa corta que en estas tan largas, con mucho picante.

¿Te van más esas etapas cortas?

Hay que adaptarse a todo al final. Pero yo creo que para la afición son mejores las cortas. El ciclismo es mejor en esas etapas cortas dentro de una Gran Vuelta.

Otro de los interrogantes de esta temporada es tu futuro ¿Cómo ha afectado esta temporada tan atípica a tu futuro? ¿Ha cambiado tu idea de cambiar de equipo o seguir en Astana?

Estoy tranquilo, solo estoy centrado en prepararme para las competiciones que vienen. Ya pasará lo que tenga que pasar. Mi futuro se decidirá en un par de meses. Soy consciente de que está ahí, pero mejor concentrarse en lo que hay ahora que es competir.

¿Temes que la crisis económica que está afectando a los equipos ciclistas de forma grave provoque que no puedas firmar un gran contrato, sigas en Astana o no?

La falta de competiciones y la falta de resultados nos va a afectar. Espero que no mucho, porque para tener un corredor bueno, hay que pagarlo. Mi equipo ha pasado por momentos complicados, nos hicieron la reducción por un par de meses. Veremos cómo va pasando el año para poder pensar en el futuro.

¿Es el año de Supermán López?

Todos queremos que todos los años sean nuestro año. A veces salen, a veces no. Yo confío en mi preparación. Ahora hay mucha incertidumbre, veremos qué tal respondemos.

