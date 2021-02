2 de 9

Jackson Martínez ha recordado su paso por el Atlético y ha cargado contra los servicios médicos, por una lesión de la que no se recuperó bien por un mal diagnóstico:

"Me empiezan a tratar un esguince, cuando yo había tenido esa lesión unas cinco veces, yo sé que lo que tengo no es eso, por el dolor, por la forma en la que yo sentía mi pie, yo sabía que no era eso. Mi tobillo no se inflamó...".