Morata da el susto en la Juve: se desmaya en el vestuario tras el partido ante el Oporto

Álvaro Morata apenas disputó media hora de partido en el Oporto-Juventus. Pirlo le sacó como revulsivo en busca del gol que no le llegaba al conjunto italiano. El delantero español tuvo una oportunidad clara y perdonó. Sus sensaciones en el césped no fueron de todo buenas y, cuando regresó a vestuarios, dio el susto en el plantel de la Juve. Morata llegó agotado, se tumbó y sufrió un pequeño desmayo en el interior de las instalaciones.

Andrea Pirlo, técnico de la Vecchia Signora, ha confirmado el incidente del delantero madrileño en rueda de prensa. Según el entrenador de la Juventus, "Morata no estaba bien antes del partido" e incluso "estaba mal cuando terminó" el encuentro. El ex del Atlético "no se encontraba bien" y "hace unos días que no está en su mejor momento". Todo por culpa de una gripe que le ha pasado factura en los días previos.

"Desde que regresó de la gripe no se ha recuperado", ha subrayado Pirlo. Morata, que entró con 27 minutos por jugar, saltó al terreno de juego "pero al final del partido tuvo que tumbarse y se desmayó" porque "estaba un poco enfermo", según ha relatado el entrenador de la Juventus.

La Juve, dulce derrota

El conjunto italiano se marchó de Portugal con una derrota pero que, vista la eliminatoria, no es del todo negativa. El Oporto pudo sentenciar los octavos de final y la suerte de la Juventus permitió mantener con vida a los de Pirlo. De hecho, gracias al 2-1 final, siguen siendo los italianos los grandes favoritos para pasar a cuartos de final.

El Oporto aprovechó cada error del rival y anotó dos goles nada más iniciarse cada una de las partes del partido. Al principio, tras un fallo en defensa, y posteriormente en el comienzo de la segunda parte. Dos golpes que la Juventus no supo replicar en el césped, tampoco con la entrada de Morata, y que no tuvieron respuesta hasta el tramo final. Chiesa anotó un gran gol pasado el 80' y cambió por completo la cara de la Juve. Con el 2-1, teniendo en cuenta el valor doble del gol fuera de casa, les da una notable seguridad para reconducir la situación en Turín.

