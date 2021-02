Haaland sentencia al Sevilla para que el Borussia Dortmund dé un golpe a la Champions

El Sevilla deberá remontar en el Signal Iduna Park si quiere estar en los cuartos de final de la Champions League. Los hispalenses cayeron en el Sánchez Pizjuán en una nueva noche de gala para el delantero noruego Erling Haaland. [Narración y estadísticas: Sevilla 2-3 Borussia Dortmund]

El partido se le puso muy de cara al conjunto de Julen Lopetegui cuando Suso consiguió abrir la lata en el minuto 7. El futbolista está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera, pero su gol no sirvió para encarrilar la victoria, aunque puede llegar a ser importante para la vuelta después de que Luuk De Jong recortase distancias en el 85'.

No fue clave porque apareció Haaland para volver a brillar con luz propia en la Champions League. Aunque antes del doblete del ariete nórdico que dio la vuelta al marcador, vio puerta Dahoud para empatar la contienda, justo en el duelo en el que recuperaba la titularidad.

Gol de Suso en el Sevilla - Borussia Dortmund de la Champions League Reuters

Esas intenciones quedaron rotas pronto, cuando Suso Fernández hizo unos buenos movimientos al borde del área y montó un remate en el que contó con la colaboración del central alemán Mats Hummels para despistar a Marwin Hitz, titular en la meta ante la lesión del habitual, el suizo Roman Bürki,







El 1-0 a los siete minutos no hizo mas que reforzar la idea del conjunto germano de ir hacia la portería de Bono, quien vio como poco después se rompió su racha de siete partidos sin encajar al no impedir que el centrocampista Mahmoud Dahoud se sacara un fortísimo disparo desde lejos que se coló por la escuadra de la meta local.







El nuevo empate, que suponía además para el Dortmund hacerlo fuera de casa con el posible valor doble de los goles, fue el traslado al marcador del mejor juego visitante, que no cejó en su superioridad y que al borde de la media hora logró el segundo en una buena jugada trenzada que tradujo en el 1-2 Haaland, su séptimo tanto en este torneo y con el que lidera en solitario la clasificación de anotadores.







Quedó el equipo de Julen Lopetegui tocado y sin saber cómo arreglar una situación en la que el Dortmund se mantuvo fuerte y rápido en el ataque en busca del tercero con la movilidad del delantero noruego y la seguridad en el centro del campo y defensa, sin el que Sevilla tuviera recursos para enmendar la situación.







El partido estaba tan desequilibrado que Haaland, en una recuperación de balón de su equipo, no perdonó antes del descanso para poner el 1-3 y su octavo tanto en este torneo, lo que dejó al Sevilla el choque muy complicado para la segunda parte.







Lopetegui sacó desde el inicio del segundo período al serbio Nemanja Gudelj, por el croata Iván Rakitic, para dar mas fuerza a un centro del campo que hizo aguas en la primera mitad, pero a su equipo le costó darle velocidad y precisión al balón ante un adversario crecido y convencido de su juego.







El técnico vasco hizo ingresar pronto a otros tres jugadores, Munir El Haddadi, Óliver Torres y el neerlandés Luuk de Jong, como otras soluciones para que el Sevilla reaccionara y así entró en la última media hora de partido con mas presencia, aunque los minutos pasaron sin que el Dortmund viera peligrada su clara ventaja.







Óscar Rodríguez, que había sido el quinto y último cambio del conjunto andaluz, tuvo una ocasión muy buena para acortar la diferencia en el marcador, pero su lanzamiento libre directo acabó con el balón repelido por un poste, aunque otra falta lanzada por el talaverano sí sirvió para que De Jong pusiera el 2-3 en una recta final en la que el Sevilla buscó con ganas el empate pero no lo encontró.

Sevilla 2-3 Borussia Dortmund

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordán (Óscar Rodríguez, 72'), Fernando, Rakitic (Gudelj, 46'); Suso (Munir, 60'), En-Nesyri (De Jong, 60') y Papu Gómez (Óliver Torres, 60').

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro (Passlack, 76') ; Dahoud (Meunier, 88'), Emre Can, Bellingman; Reus (Brandt, 80'), Sancho; y Haaland.

Goles: 1-0, 7' Suso; 1-1, 19' Dahoud; 1-2, 27' Haaland; 1-3, 43' Haaland; 2-3, 84' De Jong.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó al visitante Hummels (73') y a los locales Óscar Rodríguez (84') y su entrenador, Julen Lopetegui (90+').

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Champions League disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla, España). Sin público por los protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus. Asistió al encuentro el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.