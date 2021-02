De un polígono industrial a un circuito de Fórmula 1: las claves del proyecto de Morata de Tajuña

Unas canteras abandonadas, un pueblo de menos de 10.000 habitantes y un circuito preparado para albergar un GP de Fórmula 1 o MotoGP. Una idea que podría parecer descabellada, pero que se hará realidad en apenas unos años tras el anuncio del ayuntamiento de Morata de Tajuña, un municipio al sureste de la Comunidad de Madrid y que, hasta ahora, manejaba una popularidad limitada a sus palmeritas de chocolate. Hasta esta semana.

El consistorio anunciaba la creación, gracias a la empresa privada Stream Motor Fire, la construcción en los próximos años de un circuito similar al del Jarama donde se podrían celebrar carreras del máximo nivel del mundo del motor. 4,5 kilómetros de trazado y una recta de 650 metros para ver todo tipo de adelantamientos. Seis curvas a la derecha, siete a la izquierda y 14 metros de anchura para el disfrute de coches y motos.

Para muchos apunta a ser un proyecto que se quedará por el camino. En el pueblo, sin embargo, mantienen la ilusión en poder convertirse en todo un foco mundial. Su alcalde, Ángel Sánchez, lo explica en EL ESPAÑOL. El máximo representante del pueblo, socialista y sin gran afición al mundo del motor, no para estos días. Las llamadas de los medios, las preguntas sobre el proyecto y el control que está adquiriendo del automovilismo no le dejan casi ni descansar. Casualidades de la vida, alguien que apenas seguía las carreras podría convertirse en historia de ellas en la Comunidad de Madrid.

El proyecto, además, también llegó casi por casualidad. La idea inicial era crear un polígono industrial. Unas canteras habían quedado "prácticamente abandonadas" y el terreno era "improductible". Ángel Sánchez quería rentabilizar esa zona por el bien del pueblo. Y pensó en ese polígono. Sin embargo, como cuenta a EL ESPAÑOL, su primer revés al frente del Ayuntamiento no tardó en producirse.

Fue "la primera gran decepción" que tuvo en el cargo. "Tuve una reunión por el entonces director general de urbanismo. Me dijo: 'Ten cuidado porque te puede costar. No es tan fácil construir aquello y no están las cosas como para vender las naves luego tan fácilmente'". Sánchez tomó nota y realizó un estudio de viabilidad. Y, lo peor, los presagios se confirmaban: iba a ser más "casi una ruina que un beneficio para el pueblo". La idea de un polígono quedó descartada y la opción del circuito comenzó a ganar enteros. "Lo que al principio nació como una decepción, al final ha sido una oportunidad. En la vida, las catástrofes te llevan a nuevas oportunidades".

El varapalo se produjo hace unos cinco años. Al ver que el polígono quedaba apartado, sacaron los terrenos a subasta. Había varios interesados, pero los que "tiraron para adelante" fueron los promotores del circuito. "Nos interesaba mucho el proyecto por lo que significa, por el futuro económico que puede dar a Morata y a toda la zona sureste de la Comunidad". Sin embargo, había que seguir los procedimientos legales.

El ayuntamiento fijó algunos requisitos para ceder los terrenos: "Los terrenos los ponemos a subasta con el condicionante de que venga acompañado con un proyecto, que sea compatible con el uso del suelo y que se desarrolle en un tiempo, si no los terrenos vuelven al ayuntamiento. Evitamos que se especulara". Una vez que la empresa ganó la subasta, comenzó la labor conjunta. "Llevamos cuatro años trabajando en este aspecto, viendo los pros y los contras". Tanto con ellos como con el resto de proyectos, aunque el del motor era "el que más ilusionaba por la magnitud". "Tuvimos la suerte de que fueron ellos los que ganaron la subasta".

La CAM lo ve bien

La Comunidad de Madrid confirmó hace menos de una semana en una entrevista para EL ESPAÑOL que estaban abiertos a cualquier proyecto deportivo. El viceconsejero de deportes, Roberto Núñez, aseguró que no cerraban puertas a albergar algún proyecto de Fórmula 1. Y, unos días después, la noticia de Morata de Tajuña ha salido a la luz.

El alcalde, Ángel Sánchez, explica que se lo comunicaron a Gabinete de la Presidencia, Gabinete de Ignacio Aguado y a la Viceconsejería de Deportes. También a las federaciones de automovilismo y motociclismo, que en las diferentes reuniones han mostrado su ilusión por el proyecto. Ya se ha solicitado la licencia de construcción y la cuenta atrás ha comenzado.

Una de las claves es la cantidad de puestos de trabajo que podría generar. La idea es que el circuito de Morata de Tajuña sea complementario al del Jarama, uno de los referentes en la Comunidad de Madrid. Sin competencia, creen que hay suficiente mercado como para poder colaborar y sacar el máximo rendimiento a la pasión por el mundo del motor en la región. Los impulsores del circuito calcularon, según cuenta Sánchez, que podrían estar funcionando 280 días al año como mínimo siendo "muy cautelosos". El trabajo con empresas, escuderías o carreras más amateur ayudarán a su sostenimiento.

"A lo mejor de diario una instalación tendría un personal fijo de 40 personas, pero en fines de semana, y si hay competición y en función de las competiciones, necesitan muchísima gente. Si se llegan a producir campeonatos de primer nivel hablamos de miles de personas. Y una de las cosas importantes es que es una instalación que va a generar muchísimas sinergias, tanto en el sector servicios de la zona como también que va a ser un punto de atractivo para que haya empresas", reconoce el alcalde.

De hecho, según Ángel Sánchez, ya hay empresas interesadas en instalarse en la zona si hay un buen plan urbanístico. Estas, relacionadas "con el mundo del motor en el nivel tecnológico y de I+D", darían todo un impulso tanto al pueblo como a los que le rodean.

Fuentes de la Comunidad trasladan a este periódico que una vez que el proyecto sea firme se podrá valorar en su totalidad, aunque reconocen que "deportivamente" es "interesante para la Comunidad".

Un sueño casi imposible

La realidad, por muy ilusionante que sea el proyecto, es que es muy complicado que Madrid y este circuito en Morata de Tajuña cuente con los requisitos económicos necesarios para entrar en el mundo de la Fórmula 1. El Gran Circo no pone fácil formar parte de su calendario y en España ya se han vivido diferentes polémicas por la posibilidad de perder los Grandes Premios con los que se cuentan en la actualidad.

El más reciente es el de Montmeló. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona son quienes aportan parte del capital necesario para formar parte de los circuitos de la Fórmula 1. El canon a abonar ha ido en aumento en los últimos años y la presión de otros países con mayor potencial económico ha encarecido la 'entrada' para ser GP de la Fórmula 1. Por ello, grupos políticos como el que encabeza Ada Colau en Barcelona se pusieron como objetivo reducir la inversión en el circuito, lo que generó cierta duda sobre el futuro de Montmeló en el calendario profesional.

Finalmente, y tras numerosas idas y venidas, se firmó el pasado diciembre una ampliación de un año con Liberty Media. El pago acordado fue cercano a los 22 millones de euros y, según se trasladó, se intentará trabajar en una relación para alargar la presencia de la Fórmula 1 en Cataluña. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación económica generada por la Covid-19 y la complicada situación política, no hay nada seguro de cara al futuro.

En caso de que Montmeló perdiera su lugar, ya hay otros circuitos que se han postulado para coger el testigo. Jerez, que ya acoge carreras de MotoGP, vio una oportunidad ante la incógnita sobre el circuito catalán. Y, conscientes del retorno de dinero que supone invertir en la Fórmula 1, desde el gobierno autonómico apostaron por esa vía. Las negociaciones llegaron a existir y Juan Marín, vicepresidente de Andalucía y encargado de la cartera de Turismo, subrayó públicamente su firme postura: querían que la Fórmula 1 tuviera Gran Premio allí. La próxima temporada el baile de circuitos volverá a producirse y Montmeló y Jerez tendrán su carrera particular por hacerse con un puesto.

Como reconoce Ángel Sánchez a EL ESPAÑOL, "un gran premio no depende del circuito, dependerá mucho de la promoción que tenga". El factor económico es lo más complicado, pero no se pierden las ganas: "Con el tiempo vendrá, es la ilusión que tenemos todos. Madrid es muy atractivo para celebrar un GP, es la capital de España". Este jueves se prevé la aprobación de la construcción del proyecto, donde el PSOE tiene mayoría absoluta y el PP, en la oposición, mostraron su predisposición al proyecto en una reunión informativa, según el alcalde.

