El Hapoel gana una vida extra y retrasa el pase del Real Madrid a la Final Four de la Euroliga

El conjunto blanco sucumbió en su visita a Bulgaria (76-69), donde juegan los israelíes en el exilio, y tendrán que acudir al cuarto partido de la serie.

Va a tener que esperar al menos un par de días más el Real Madrid para poder celebrar el pase a la Final Four de la Euroliga. El Hapoel sobrevivió a su primer matchball y derrotó por primera vez esta temporada a los de Scariolo para forzar, al menos, el cuarto partido de la serie. [Así vivimos la victoria del Hapoel ante el Real Madrid]

Lo tuvo de cara el conjunto blanco con una buena primera parte, pero la debacle del tercer cuarto, con siete minutos sin anotar y un parcial obsceno de 16-0, echaron por tierra por completo las opciones de solventar la eliminatoria por la vía rápida.

Bryant se exhibió en el bando israelí en un partido sin brillo del que se contagió el Real Madrid. Demasiado fallón desde el perímetro pese a los doce triples, el equipo de Scariolo tendrá una nueva oportunidad para cerrar su billete a Atenas el próximo jueves.

Chris Jones steals and Elijah Bryant finishes



14-4 run in 3Q for @HapoelTLVBC 👀 pic.twitter.com/sDl57N1xCf — EuroLeague (@EuroLeague) May 5, 2026

El Real Madrid aprieta

Tenía en la mano el Real Madrid el pase a la Final Four. No quería ni oír hablar de un cuarto partido, menos aún de regresar a España con la eliminatoria abierta, así que se puso el mono de trabajo.

Alex Len inauguró el marcador y dio rienda suelta a un parcial de 0-7 para empezar a cargar de confianza a los de Scariolo.

Resultó que la encerrona de Botevgrad no fue tal. De hecho, el ambiente resultó más bien frío, con muchas butacas vacías y una atmósfera muy lejos de ser determinante para el equipo local.

Le costó más de dos minutos al Hapoel ver aro por primera vez. Micic rompió el maleficio, pero daba la sensación de que todo iba a trompicones. Y no sólo en el conjunto israelí.

El partido fue de todo menos brillante. Lo único digno de rescatar fue el acierto del Real Madrid desde el perímetro. Cinco triples y un porcentaje altísimo en el primer cuarto fueron fundamentales para conseguir una renta de hasta siete puntos.

Una brecha que, sin embargo, se esfumó en el tramo final de este primer parcial con un buen acelerón el Hapoel, que se aferró a la vida cada vez que se veía en la lona.

El Real Madrid mandó durante toda la primera mitad. Tan sólo unos pocos segundos pudo respirar el Hapoel por encima en el marcador, pero los blancos siempre lo tuvieron todo bajo control.

La máxima renta de los de Scariolo alcanzó los dobles dígitos. Alcanzaron el 23-33 en el ecuador de este segundo cuarto, y parecían meter la directa ante un Hapoel que no transmitía apenas nada pese a jugarse el último cartucho.

Tan sólo habían anotado un único triple los israelíes hasta el momento, pero encontraron el camino hacia la resurrección.

Un parcial de 11-0 en el tramo final de este segundo cuarto les hizo ver a los de Scariolo que todavía iban a tener que esforzarse mucho en Bulgaria.

Se puso por primera vez arriba el Hapoel con el 34-33 tras la canasta de Oturu, pero le duró muy poco la alegría a los locales porque Hezonja cerró la primera parte con un gran triple (34-36).

El Hapoel castiga

El tercer cuarto fue fatídico para el Real Madrid. El triple de Okeke nada más volver de los vestuarios no vaticinaba para nada lo que estaba por venir.

El equipo de Scariolo fundió a negro. De repente se apagaron los plomos en los madridistas, y el Hapoel encontró el camino para darle la vuelta a una situación hasta el momento poco esperanzadora.

El Real Madrid empezó a encadenar fallos groseros en los ataques y el Hapoel recuperó la confianza. El resultado de este cóctel fue un increíble 16-0 de parcial que se llevó por delante las opciones de los españoles.

Pintaba feo, muy feo, el futuro para el conjunto blanco, y además Scariolo no frenó el partido las veces que necesitaba para enchufar de nuevo a los suyos.

Pero entonces apareció Lyles para echar por tierra esta mala racha con una gran acción individual. Siete minutos de sequía de los blancos. Un bache al que parecía imposible sobrevivir.

Nueve puntos abajo entró el Real Madrid al último cuarto (55-46), con una clara pero complicada misión de obrar la remontada.

Rendirse nunca fue una opción.



🌪️ 𝑳𝒚𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝑫𝒆𝒄𝒌 ponen a cuatro al @RMBaloncesto. #EuroLeague pic.twitter.com/Rr1SZF8dpC — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

Enseguida le cambió la cara al partido el equipo de Scariolo. El triple de Lyles y la canasta de Deck a la contra redujeron inmediatamente la brecha.

Los blancos se reconciliaron con el triple y con los aciertos de Lyles y de Deck volvieron a ponerse casi a la par de los israelíes. Pero entonces llegó Bryant el 'apagafuegos' para cortar cualquier esperanza blanca.

El Real Madrid habrá tomado buena nota de las claves de esta derrota. Tiene todavía colchón el equipo de Scariolo, pero de ningún modo quiere que la eliminatoria vuelva al Movistar Arena.

Hapoel 76 - 69 Real Madrid

Hapoel IBI Tel Aviv (18+16+21+21): Micic (13), Bryant (19), Randolph (-), Wainright (2) y Oturu (8) -cinco inicial-, Motley (2), Jones (19), Blakeney (7), Timor (-), Edwards (5) y Odiase (1).



Real Madrid (21+15+10+23): Campazzo (10), Abalde (3), Hezonja (7), Okeke (3) y Len (2) -cinco inicial-, Feliz (7), Maledon (6), Llull (-), Procida (-), Deck (11), Lyles (14) y Garuba (6).



Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Robert Lottermoser (Alemania), Saulius Racys (Lituania). Señalaron falta técnica a Dimitris Itoudis (min.15) y antideportiva a Dan Oturu (min.37), ambos del Hapoel.



Incidencias: Tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Arena Botevgrad (Bulgaria). El alero Elijah Bryant, del Hapoel, recibió un breve homenaje antes del encuentro tras ser elegido en el Mejor Quinteto de la competición.