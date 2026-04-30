Tavares se perderá el resto de la serie contra el Hapoel por su lesión: la prioridad es que llegue a una hipotética Final Four

El Real Madrid ha recibido un duro golpe en pleno momento decisivo de la temporada. Walter Tavares, una de las piezas fundamentales del equipo blanco, se perderá como mínimo toda la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel.

El pívot cayó lesionado en los primeros instantes del partido de la eliminatoria. Apenas habían transcurrido 2 minutos cuando notó unas molestias después de pelear un rebote y sufrir una mala caída. El jugador no regresó al encuentro y las sensaciones no fueron optimistas desde el primer momento.

Las pruebas médicas realizadas posteriormente han confirmado los peores presagios. El jugador sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Un contratiempo que le mantendrá fuera de las pistas, al menos, durante toda la serie frente al conjunto israelí.

Esta baja es crucial para el Real Madrid por todo lo que Tavares aporta tanto en defensa como en ataque. El pívot es uno de los referentes defensivos de Europa, dominador del rebote y pieza clave para defender el aro. Y su entrenador, Sergio Scariolo, es consciente de ello: "Es muy diferente jugar con él que sin él".

En ataque, esta temporada, promedia cerca de 10 puntos, casi 7 rebotes y una valoración superior a 15, cifras que reflejan su influencia constante en el equipo.

🚨Malas noticias para el Real Madrid.



Tavares se marchó lesionado en el primer cuarto. El pívot se hizo daño en la rodilla izquierda por una mala caída.#EuroLeague pic.twitter.com/Sbzvz2V29Q — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 29, 2026

Su ausencia ya se dejó notar en el primer partido de la serie. Aunque el Real Madrid logró imponerse por 86-82, el equipo sufrió especialmente en la pintura, donde el rival encontró espacios para hacer daño. El pívot del Hapoel, Dan Oturu, firmó una actuación sobresaliente con 20 puntos y 17 rebotes, aprovechando la falta de presencia del gigante caboverdiano.

Aun así, el conjunto dirigido por Scariolo supo reaccionar a tiempo. Facundo Campazzo asumió el liderazgo ofensivo con 21 puntos y una gran efectividad desde el triple, guiando al equipo hacia una victoria clave que le permite tomar ventaja en la eliminatoria.

Tavares se marcha lesionado durante el partido contra el Hapoel. EFE

Sin embargo, más allá del triunfo inicial, la preocupación en el entorno madridista es evidente. La ausencia de Tavares durante toda la serie obliga al equipo a reinventarse y a buscar soluciones alternativas en el juego interior. Jugadores como Usman Garuba o Alex Len tendrán que dar un paso adelante para suplir su impacto, especialmente en defensa.

El calendario no da tregua. El segundo partido se disputará el viernes, y se jugará sin Tavares. Además, su evolución marcará los plazos de recuperación y determinará si podría regresar en caso de que el Real Madrid logre avanzar a la Final Four.

Por ahora, el club mantiene la cautela y deja la puerta abierta a una posible reaparición más adelante. Lo que es seguro es que el Real Madrid afronta uno de los momentos más exigentes del curso sin su principal referencia defensiva, un desafío mayúsculo en su camino hacia el título europeo.