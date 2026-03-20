El Real Madrid sucumbe ante el Zalgiris en un final polémico y corta su racha de victorias consecutivas en la Euroliga

El conjunto blanco se atascó en el último cuarto y una falta pitada sobre Sylvain Francisco a falta de cuatro segundos para el final provocaron su derrota (87-85).

Ni uno solo de los presentes en el Zalgiris Arena pudo salir del pabellón diciendo que se había aburrido. El Real Madrid cayó en la locura de un partido ante el conjunto lituano a cara de perro que se decidió en los últimos segundos [Narración y estadísticas con la derrota del Real Madrid ante el Zalgiris].

El encuentro pudo caer de cualquier lado porque ninguno de los dos equipos llegaron a controlarlo, pero la forma en la que se decidió le duele aún más al conjunto blanco, víctima de algunas decisiones arbitrales polémicas en su contra.

Sylvain Francisco, a falta de 3,9 segundos para el final, sacó una falta que provocó la indignación del banquillo madridista. Con 85-85, el francés metió los dos tiros libres y Mario Hezonja falló el triple en la última posesión del partido.

La visita a las Kaunas fue, tal y como se preveía, un dolor de muelas. No existió la defensa en la primera parte. El protagonismo lo acaparó el ataque de uno y otro equipo. Fue un ida y vuelta. Un intercambio de canastas que llevaba a pensar que este partido no se correspondía a una jornada de la fase regular, sino a las eliminatorias del playoff.

El Real Madrid no se achicó frente al bullicio de los aficionados lituanos y por medio de Chuma Okeke empezó llevando la iniciativa durante los primeros minutos. El rebote ofensivo daba su rédito y el alto ritmo de juego permitió ver el primer duelo entre Campazzo y Nigel Williams-Goss.

Un 8-0 de parcial para los de Tomas Masiulis obligó a Scariolo a reaccionar. Mario Hezonja volvió al campo y el croata cogió el pulso del encuentro con nueve puntos consecutivos.

Sylvain Francisco no se quedaba atrás y el francés siguió haciendo de las suyas desde el triple, desde la pintura e incluso en el tiro libre. Era el jugador que más peligro llevaba y los blancos no encontraban la manera de frenarlo.

Por medio de la segunda unidad (Gaby Deck, Trey Lyles, Andrés Feliz) el Madrid llegó a ponerse ocho arriba, reflejando su máxima diferencia en el partido. Sin embargo, de nuevo Francisco aparecía para maquillar el resultado al término del primer cuarto (25-29).

Un partido de alternativas

El paso por los vestuarios no le sentó nada bien al conjunto blanco. Los ataques empezaron a ser estáticos y el acierto que no tuvieron los de Scariolo sí lo encontraron los lituanos. Dos triples consecutivos (uno de Butkevicius y otro de Francisco) obligaron al de Brescia a parar el partido. Los lituanos, espoleados por su afición, le habían dado la vuelta al partido.

Maledon mejoró el parcial de 14-5 que había registrado el Zalgiris tras la máxima del Madrid. Los blancos echaron de menos a un discreto Tavares en defensa, pero colosal en ataque, mientras Francisco seguía siendo un auténtico dolor de cabeza.

Con el Real Madrid cuesta arriba durante todo el segundo cuarto, emergió la figura de Sergio Llull. El balear entró en trance y firmó dos triples marca de la casa para mantener a su equipo por delante en el marcador (53-55).

Apostó Scariolo por fijar a Alberto Abalde con Francisco y el gallego fue el defensor con el que el francés estaba más incómodo. Sin embargo, estaba jugando muy poco.

El acierto en el triple no solo mantenía a Zalgiris en el partido, sino que también le permitía ponerse por delante por medio de un gran Goss, quien se quiso sumar al recital de un Francisco que apenas apareció en el tercer cuarto.

El partido fue una montaña rusa y Trey Lyles compró entradas para montarse en todas las atracciones posibles. El canadiense, con cinco puntos consecutivos, puso al Madrid de nuevo por delante y Maledon, con un triple, cerró el tercer cuarto (68-72).

Ninguno de los dos equipos estuvo dispuesto a levantar el pie del acelerador y el encuentro entró en un intercambio de canastas donde los de Scariolo consiguieron mantenerse por delante mejorando la intensidad defensiva.

La entrada de Tavares fue clave como también lo fue la de Hezonja. Sin embargo, Moses Wright se encargó de castigar los errores defensivos del Madrid para poner por delante al equipo lituano a falta de un minuto. Maledon empató desde el tiro libre y una falta (inexistente) de Tavares sobre Francisco decidió el partido a falta de 3,9 segundos para el final.

El francé penetró y sacó una discutida y protestada falta cuando el reloj marcaba 3,9 segundos. Sin fallo desde la personal y con 87-85 en el luminoso, dejó al Madrid con la última bala para ganar o forzar el tiempo extra.

Tras tiempo muerto, la pizarra de Scariolo diseñó un saque de banda de Maledon para Hezonja, que falseó un mano a mano para jugarse un triple que repelió el aro del Zalgirio Arena.

No obstante, el Madrid tiró el partido con lo realizado en los últimos ataques. Los lituanos estaban casi rendidos y siguieron la luz desde el túnel gracias a la mala praxis de los de Scariolo, que han dejado escapar un duelo apretado que tenían en su mano y, de paso, dicen adiós a una magnífica racha en Liga y Euroliga.

Ficha técnica del partido:

87. Zalgiris Kaunas (25+28+17+19): Francisco (20), Williams-Goss (11), Butkevicius (7), Tubelis (8), Wright (16) -cinco inicial-, Giedraitis (2), Sirvydis (-), Brazdeikis (2), Rubstavicius (-), Ulanovas (5), Sleva (6), Birutis ().

85. Real Madrid (29+26+15+13): Campazzo (7), Abalde (-), Hezonja (18), Okeke (8) y Tavares (12) -cinco inicial-, Maledon (11), Feliz (2), Llull (6), Deck (7), Lyles (10), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Borys Ryzhyk (UKR), Milos Koljensic (MNE). Señalaron falta antideportiva a Walter Tavares (min.25), del Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Euroliga disputado en el Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania).