Kevin Durant (37), jugador de la NBA, sobre sus inversiones en más de 100 empresas: "No va de dar con la correcta por suerte"

Kevin Durant ya no es solo uno de los anotadores más letales de la historia de la NBA: también se ha convertido en el prototipo de estrella moderna que utiliza su prime deportivo para construir un ecosistema empresarial propio.

A través de Thirty Five Ventures (35V), el alero de los Phoenix Suns ha creado una estructura que funciona como family office, fondo de inversión, incubadora de proyectos de medios y brazo filantrópico, con más de un centenar de participaciones en startups y activos deportivos repartidos por todo el mundo.

Fundada en 2016 junto a su socio Rich Kleiman, Thirty Five Ventures agrupa prácticamente todos los intereses de negocio de Durant.

Bajo ese paraguas se gestionan inversiones en más de 100 compañías de sectores como fintech, inteligencia artificial, salud y bienestar, media y entretenimiento, además de la explotación de su propia marca y los acuerdos comerciales globales del jugador.

Ese entramado incluye también la Durant Family Foundation, que canaliza proyectos sociales como la renovación de pistas de baloncesto en todo el mundo o el Durant Center, un programa de 10 millones de dólares para apoyar a estudiantes de entornos vulnerables.

Kevin Durant, uno de los grandes defensores de la marihuana en la NBA. REUTERS

La otra pata clave es Boardroom, la plataforma de medios que Durant ha levantado para contar el negocio del deporte, el entretenimiento y la cultura desde dentro.

Boardroom produce contenidos, documentales y series -como la oscarizada "Two Distant Strangers" o la ficción "Swagger" y se ha convertido en altavoz natural de las inversiones y alianzas de 35V.

El mantra de no invertir por dinero

En el terreno estrictamente financiero, la cartera de 35V refleja una agresiva exposición a compañías de alto crecimiento. Durant ha entrado temprano en firmas como Postmates, Acorns, Coinbase, Overtime o plataformas de cripto y web3, donde ha cosechado retornos muy significativos, especialmente con la salida a bolsa de Coinbase.

Pero el propio jugador insiste en que el criterio no es el pelotazo a corto plazo, sino la coherencia con su visión y con la gente que hay detrás de cada proyecto.

"No hagas las cosas solo por dinero. No hagas las cosas solo por fama. Haz las cosas porque te parezcan correctas y verdaderas", es la filosofía que se le atribuye y que resume su hoja de ruta fuera de la pista, en declaraciones recogidas por FOX.

Durant ha explicado en entrevistas que su gran aprendizaje en Silicon Valley fue entender que el venture capital no va de "dar con la empresa correcta por suerte", sino de revisar decenas de oportunidades al día, hablar con fundadores y analizar productos antes de comprometer capital.

Propietario deportivo

Como Giannis Antetokounmpo o LeBron James, Durant también ha apostado por la propiedad deportiva como activo a largo plazo.

35V posee participaciones en franquicias como el Philadelphia Union (MLS), el NJ/NY Gotham FC de la NWSL, el equipo de pickleball Brooklyn Aces, ligas emergentes como la Premier Lacrosse League, Athletes Unlimited o League One Volleyball e incluso proyectos innovadores como la National Cycling League o TMRW Sports, la liga de golf impulsada por Tiger Woods y Rory McIlroy.

Lejos de presentarlo como un "hobby caro", Durant ha dejado claro que su objetivo es convertirse en un actor relevante en la industria del deporte cuando ya no vista de corto.

A sus 35 años, el dos veces campeón de la NBA encabeza un modelo de estrella que no espera a la retirada para preguntarse "qué viene después". Con un pie en el vestuario y otro en salas de juntas, Durant ha decidido que su legado no se medirá únicamente en puntos y anillos, sino también en empresas construidas, ligas impulsadas y oportunidades generadas para la siguiente generación de deportistas-emprendedores.