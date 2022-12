Ibaka se defiende de una grave acusación: "Decía que tenía 21 años, pero igual tenía 30"

Los Oklahoma City Thunder de inicios de la década de los 2010 es uno de los grandes equipos en la historia reciente de la NBA que se quedaron sin ganar un anillo. En él estaban Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden y Serge Ibaka. En las sombras estaba Kendrick Perkins, que fuera de las canchas sigue inclinándose por el juego sucio.

Perkins está en foco de la polémica por unas declaraciones que ha dejado sobre Ibaka. Durante cinco temporadas -las que Perkins estuvo en Oklahoma- fueron compañeros, pero su relación está completamente rota. Mientras el jugador español sigue en activo, el que fuera pívot de los Thunder es analista en TV tras retirarse en 2018.

Durante un programa en vivo, Perkins analizó aquellos Thunder y quiso resaltar la juventud de sus estrellas. Todo bien, hasta que hizo un feo comentario al llegar a Ibaka: "Kevin Durant tiene solo 23 años, Westbrook 22, Harden 22 e Ibaka 21. Bueno, probablemente Ibaka tenía 30 en aquel momento. Ya sabemos cómo mienten algunos sobre su edad...".

"Kevin Durant is only 23 years of age, Russell Westbrook is only 22, James Harden is 22, Serge Ibaka is 21, although he was probably 30 at the time because we already know how certain individuals lie about their age."



🗣️ @KendrickPerkinspic.twitter.com/4STrvSsSgW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 26, 2022

La gravedad de las palabras de Perkins ha llevado a Ibaka a contestar en redes sociales a su excompañero. Lo ha hecho a través de un hilo de Twitter que arranca así: "Hey, Kendrick Perkins, normalmente, me centro en las cosas buenas y no entro al trapo por las cosas que se dicen de mí. Pero me supone una gran decepción que alguien con quien compartí vestuario extienda cosas que no son ciertas para ser relevante en televisión y las redes sociales. Puedes hablar de mi juego si no lo hago bien, nunca me va a parecer mal algo así. Pero lo que no es aceptable es que se vaya más allá sin ningún motivo".

Continúa: "Es una falta de respeto hacia mí, y creo que también hacia muchos africanos que han tenido que lidiar con acusaciones infundadas como esta. Si tenía 30 años cuando estaba en OKC, que tengo ahora... ¿45? La única verdad es que jamás he mentido sobre mi edad y he trabajado muy duro cada día sin engaños ni trampas y sin haber sido suspendido nunca. Todo el mundo en la NBA sabe que esto es así.

Hey @KendrickPerkins, I count my blessings every day and I don’t usually react to comments about me. But It's disappointing to hear someone I shared a locker room with spreading misinformation to be relevant and get views on TV and social media. https://t.co/MRdXJwGpJZ — Serge Ibaka (@sergeibaka) December 26, 2022

Tú engañaste y no respetaste nuestro deporte. Aunque estoy decepcionado, no estoy sorprendido de que algo así salga de quien consiguió su trabajo actual a base de romper los códigos de vestuario y extender mentiras sobre dos excompañeros y hermanos como Kevin Durant y Russell Westbrook. Cuando KD tenía un mal día, lo criticabas por la espalda. Cuando Russ jugaba mal, te metías con él. No eras un referente en un vestuario, y en los medios de comunicación te comportas igual.

Entiendo que todo el mundo tiene que tener un trabajo y tiene que ganar dinero para cuidar a su familia, pero tú eres la prueba de que no todo el mundo lo hace con clase y dignidad. Has ido demasiado lejos esta vez y podría decir muchas más cosas de ti, pero yo no soy esa clase de persona".

Amenazas de Perkins

El cruce de acusaciones no ha quedado así y es que Kendrick Perkins parece empeñado en tener la última palabra. El pívot ya retirado, que también jugó en los Boston Celtics, se pronunció desde sus redes sociales amenazando a Ibaka con sacar algunos trapos sucios de aquellos Thunder:

"¿Hablas de expandir mentiras? Por favor, no me hagas empezar, tío. Por favor, no lo hagas. No quiero hablar de esos días de OKC y lo que hacías en ese vestuario. No quiero... pero tienes que parar porque sabes lo que yo sé". Hay lío en la NBA.

Did you say spreading lies at @sergeibaka ? Please don’t get me started homie!!!! Please don’t. I’m not about to talk about those OKC days and what you were doing in that locker room. I will not… but you definitely need to stop because you know I KNOW!!!! Carry on tho… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) December 26, 2022

