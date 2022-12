El PSG no quiere polémicas entre Mbappé y Messi tras la final del Mundial

En la pasada final del Mundial de Qatar se vivió uno de los cara a cara más esperados. De jugar en el mismo equipo durante el año a enfrentarse por ganar la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones. Dos de los considerados en la actualidad como los mejores futbolistas del planeta: Kylian Mbappé y Leo Messi.

Solo podía ganar uno y este fue Messi con la selección de Argentina. Además, el '10' de la Albiceleste también fue elegido como el mejor jugador del torneo. Mientras que Mbappé se llevó el trofeo al máximo goleador del Mundial. Aunque más allá del puro espectáculo en el verde, se produjeron ciertas faltas de respeto que parecieron que podría hacer mella en su relación en el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, desde el club galo se muestran tranquilos. Así lo ha querido transmitir Christophe Galtier en la rueda de prensa previa al partido ante el Estrasburgo de la Ligue-1. El entrenador del PSG ha asegurado que vio detalles entre sus dos futbolistas que le gustaron mucho y que dejaron latente que no existe problema alguno entre ellos.

Christophe Galtier, en un entrenamiento con el PSG Reuters

"No quiero hablar de la celebración de Argentina, eso es cosa de los argentinos. Tampoco hablaré del portero argentino y su actitud ('Dibu' Martínez). Lo más importante es lo que vi en la final. Kylian y Leo se cogieron de la mano, y la actitud de Kylian tras el partido y antes de la entrega de trofeos fue ejemplar", ha afirmado Galtier ante los medios de comunicación.

"Felicitó a Leo y al seleccionador argentino. Sigo apegado a eso, a la relación entre Kylian y Leo. No era Leo el que hablaba mal, hay que dejarle al margen. No hay razón para mezclarlo todo, no tengo por qué comentar el comportamiento del portero argentino. Kylian tuvo una actitud muy buena cuando perdió. Estaba muy decepcionado, pero supo ir a felicitar a Leo con mucha clase, eso es muy bueno para el club", ha agregado respecto a este tema.

Además, también ha confirmado cuándo regresará el argentino después de sus vacaciones por el Mundial: "Messi hizo, como algunos de sus compañeros, un gran Mundial. Debido a la victoria de Argentina y a las celebraciones posteriores, decidimos que no iba a entrenar hasta el 1 de enero. Se reincorporará con nosotros el día 2 o 3 para que reanude la competición lo antes posible".

Neymar

En cuanto a la otra estrella del PSG, Galtier ha revelado cómo se encuentra el tobillo de Neymar Jr.: "Vimos su lesión, también su tobillo hinchado, pero pudo jugar dos partidos después. Mientras tanto, pudo curarse y tuvo doce días libres. Se fue a casa con su equipo médico a su alrededor para tratar el tobillo. Cuando volvió el día 22, trabajo sin ningún tipo de complicación. Está bien físicamente, su tobillo está bien. Mentalmente, tiene muchas ganas de jugar, así que todo va bien".

