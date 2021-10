El Valencia, súpercampeón de Europa: tumba al Ekaterimburgo y suma el tercer título de su historia

Nuevo éxito para el baloncesto femenino nacional. El Valencia Basket tumbó este viernes al UMMC Ekaterimburgo, el gran dominador del baloncesto continental de los últimos años, y se coronó como rey de Europa al conquistar la Supercopa. La Fonteta vibró con su equipo y llevó en volandas a las suyas para sumar el tercer título de su historia en el torneo que enfrenta al ganador de la Eurocup con el de la Euroliga. Gran machada para demostrar el buen estado de este deporte en España.

Partidazo de las de Rubén Burgos. El equipo taronja estuvo guiado por Cristina Ouviña, con Rebecca Allen y Raquel Carreras brillantes en la finalización. Quizá la clave estuvo en el enorme trabajo colectivo en defensa con el que las valencianas sorprendieron a un rival que, pese a algunas bajas, era el indudable favorito y mantiene la mejor plantilla del continente. Tremendo el trabajo que está haciendo el club del levante español para poner en el mapa al baloncesto nacional.

Eso sí, no fue un paseo agradable el encuentro. El Valencia no pudo frenar el torrente anotador ruso de salida pero logró, contra pronóstico, no sólo aguantar ese pulso sino, comandando por una inspirada Allen, dominarlo por momentos. Poco a poco comenzaba a aparecer la agresividad defensiva para, a través de las anticipaciones, anotar en transición tras robar varias pelotas. Así se iría la ventaja hasta los seis puntos al final del primer cuarto.

No se iba a quedar de brazos cruzados el equipo ruso. Dotaron de balones a Jonquel Jones, su única referencia ofensiva valida, y volvieron a la senda anotadora. También pusieron más intensdad en defensa para que no se le fuera el partido pero el Valencia no se puso nervioso pese a estar algunos ataques sin anotar. Un par de tiros abiertos de Marie Gülich y otro de Allen le devolvieron el colchón perdido e incluso lo llevaron más allá hasta los ocho puntos de ventaja. Ante la reacción en los últimos minutos de la primera mitad, La Fonteta apretó y mantuvieron la distancia.

Sin freno

El descanso no iba a cambiar la mentalidad de las locales. Con las mismas armas llevaron su renta a los diez puntos y obligó a Miguel Méndez, el recién elegido como nuevo seleccionador español, a buscar nuevos recursos. Su bronca dio resultado y Alexandria Bentley pisó el acelerador, mantuvo enchufada a Jones, despertó a Griner y el choque se ajustó. Lo que estaba pasando entraba en la lógica del encuentro, pero aún así Valencia no cesaría en su empeño.

Las locales llegarían al último cuarto con ventaja en el marcador gracias a tres triples, dos de Ouviña y otro de Carrera, el buen trabajo en defensa para robar varios balones y la calidad de Queralt. Alba Torrens mantuvo al Ekaterimburgo en los peores momentos y un triple suyo empató el partido e hizo buena la mejoría defensiva del equipo. Aún así, Ouviña, al mando del partido, encontró a Carrera para que anotara la canasta que disparó la euforia de la Fonteta que empezó a celebrar el que fue el tercer título de su equipo femenino en apenas siete meses.

Valencia 75-68 Ekaterimburgo

Valencia Basket (20+20+18+17): Ouviña (11), Casas (6), Allen (18), Gil (11), Gülich (6) -cinco titular- Segura (2), Salvadores (2), Romero (4), Carrera (14) y y Trahan-Davis (1).

UMMC Ekaterimburgo (18+16+17+17): Bentley (11), Shilova (4), Torrens (15), Meesseman (6), Jones (20) -cinco titular- Zavialova (4), Beliakova (-), Griner (4) y Vadeeva (4).

Árbitros: Györgyi (NOR), Aunkrogers (LET) y Tóth (HUN). Sin eliminadas.

Incidencias: final de la Supercopa de Europa disputada en el pabellón De la Fuente de San Luis de València ante unos 3.812 espectadores

