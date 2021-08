El épico error de Memphis Grizzlies: confunden a Juancho con su hermano Willy Hernangómez

Ver para creer. Y si no fuese por las benditas capturas de pantallas, muchos no creerían lo que le ha pasado a Juancho Hernangómez. Después de confirmarse su traspaso a los Memphis Grizzlies, la cuenta del equipo de la NBA dio la bienvenida al español y también a Jarrett Culver, pero en lugar de la foto de Juancho, colocaron la de su hermano Willy.

La cosa se quedará en anécdota, pero es la gota que colma el vaso del verano para Juancho. El jugador se quedó sin poder disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección española por decisión de su ya exequipo, los Minnesota Timberwolves.

Esta es la nueva aventura de Juancho Hernangómez en la mejor liga de baloncesto del mundo. El jugador llegó a la NBA hace ya cinco años y allí ha jugado en Denver y Minnesota, ahora abre un nuevo capítulo en Memphis. El madrileño coincidirá así con Santi Aldama en los Grizzlies, quien fue elegido en la posición 30 del Draft.

Memphis Grizzlies confunde a Juancho con Willy Hernangómez

Los Memphis Grizzlies no tardaron mucho en borrar la publicación. Se dieron cuenta de su error, sí; pero los seguidores ya se habían dado cuenta del grave fallo y los comentarios no se hicieron esperar. Por su parte, los New Orleans Pelicans no deben tener miedo, Willy Hernangómez continuará formando parte de su plantilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Memphis Grizzlies (@memgrizz)

Luego de este épico fallo, la cuenta de los Memphis Grizzlies en las diferentes redes sociales volvió a publicar el montaje con sus dos nuevos fichajes, aunque esta vez sí, con la fotografía de Juancho Hernangómez en lugar de la de su hermano Willy.

[Más información - Santi Aldama debuta con Memphis: el joven español llamado a triunfar en la NBA]

Sigue los temas que te interesan