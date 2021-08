El drama de Wilshere a los 29 años: "Cómo le explico a mi hijo que no me quiere ningún equipo"

La carrera de un futbolista no es un camino de rosas. Detrás del éxito hay mucho sacrificio, pero la realidad más cruel es que son más los que se quedan por el camino del triunfo que los que llegan. Uno de los que está viviendo un momento muy complicado en su trayectoria es Jack Wilshere.

29 años y sin equipo. Esta es la situación de un futbolista que no encuentra dónde continuar su carrera. Lo peor, que sus hijos no entienden por qué le está pasando esto, por qué no encuentra nuevo club. Su última aventura fue en el Bournemouth, conjunto en el que jugó la segunda parte de la pasada temporada.

En declaraciones para The Athletic, Wilshere ha hablado del calvario que está pasando: "Siento que se me ha cerrado una puerta en mi país". "Nunca en mi vida pensé que iba a estar en esta posición. Hoy estuve corriendo en una pista de atletismo. Todo el mundo me decía que a los 28 o 29 años iba a estar en lo más alto de mi carrera. Y yo pensaba que así sería, que seguiría jugando para Inglaterra, que seguiría en un club top...", ha continuado.

Jack Wilshere, en un partido del West Ham Reuters

"Mis hijos ya están en una edad en la que entienden las cosas. Archie, que tiene nueve, me pregunta: ¿Y qué te parece la MLS? ¿Por qué no estás jugando en la liga? Le encanta el fútbol, lo sabe todo. A veces me dice: ¿Por qué no te quiere ningún equipo? No lo sé. ¿Cómo se lo explico?", ha seguido explicando el futbolista.

"Tienen amigos en el colegio y ya sabes cómo son los niños, pueden ser muy duros. ¿Por qué tu papá no trabaja? ¿Es que no es buen futbolista?". De hecho, los dos pequeños, Siena y Jack, nunca han visto a su padre jugar al fútbol: "Lo más difícil es intentar explicarlo cuando preguntan cosas como: ¿Entonces por qué no firmas por un equipo en Inglaterra? Y yo pienso: porque nadie me quiere", ha agregado Wilshere.

Arrepentido

El jugador ha asegurado que se arrepiente de haber dejado el Arsenal en su día: "Nunca debí irme del Arsenal y esto no tiene nada que ver con el West Ham -equipo por el que firmó al salir del Arsenal- porque fui aficionado de pequeño. Tuve una conversación con Wenger cuando volví de mi cesión en el Bournemouth y me quedaban 12 meses de contrato. Me dijo: 'Puedes irte, aquí no te vamos a ofrecer un nuevo contrato'".

"Yo sabía que Wenger me valoraba como futbolista y sabía que si tenía partidos podía ganarme la confianza. Tuve la misma conversación cuando me senté con Emery y él me dijo: 'Mira, aquí tienes un nuevo contrato pero no vas a estar en mi once titular'. Recuerdo que salí enfadado, llamé a mi agente y le dije que me tenía que ir. Quizás debí tomarme unos días para pensar que podía haber peleado por un puesto en ese centro del campo", ha recordado.

Jack Wilshere, durante una rueda de prensa Dpa / Europa Press

Pese a todo, Wilshere no se cierra puertas: "Quizás es por mi historial de lesiones y por las referencias que va dando la gente, pero creo que es injusto, la última vez que estuve lesionado fue en enero de 2020. Estoy abierto a jugar en el extranjero. De hecho, quiero ir y probar algo diferente, será bueno para mí y para mi familia. Quiero que no se piense: 'Mira, aquí está Wilshere, se va a lesionar hoy... o jugará cinco partidos y será una pérdida de dinero'".

[Más información - Harry Kane anuncia que se queda en el Tottenham: ¿se irá en enero?]

Sigue los temas que te interesan