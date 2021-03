Los Ángeles Lakers cierran filas en torno a LeBron James y piden desesperadamente el MVP

La NBA ha abierto una polémica sangrante en los últimos años con el premio del mejor jugador de la temporada, el conocido como MVP. Muchos consideran que LeBron James, el mejor jugador de la liga y uno de los mejores de todos los tiempos junto a nombres como Michael Jordan o Kobe Bryant, ha sido profundamente ninguneado en los últimos años.

A pesar de lo que pueda parecer, LeBron James tiene cuatro galardones en su palmarés. Sin embargo, esta corriente que ha surgido a su favor asegura que fervor que debería tener bastantes más. Hay que recordar que, en su carrera por ser el más grande de todos los tiempos, además de los anillos, también suma puntos el número de MVP ganados. De momento, el alero de Akron tiene uno menos que Jordan y dos menos que Kareem Abdul-Jabbar, aunque los mismos que Wilt Chamberlain.

Los últimos dos premios entregados, los dos ganados por Giannis Antetokounmpo, han tenido mucho debate a su alrededor porque muchos consideraban que deberían haber sido para 'King James'. Sin embargo, la realidad es que LeBron sigue estancado en esos cuatro, a pesar de que el pasado curso los Lakers volvieron a ser ese equipo grande y dominador como demostraron en temporada regular y después en la 'burbuja' de Orlando.

Antetokounmpo en un partido con los Bucks Reuters

Hasta el momento, el '23' de Los Ángeles Lakers está realizando una temporada excepcional promediando 25,8 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en lo que ya es su decimoséptimo curso en la NBA. A pesar de los años, James no baja el ritmo y sigue estando a la altura de los más grandes de la liga.

Por ello, y ante el peligro de que se le pueda escapar otro MVP de la temporada regular, sus compañeros y todo el entorno de los Lakers empiezan a calentar ya un nombramiento que se produce al final de cada temporada regular. Aseguran que su gran estrella es, una vez más, merecedora del premio y que sería un despropósito que en el segundo año consecutivo que pelean por el anillo se le pudiera escapar este galardón a un jugador histórico.

Los Lakers cierran filas

Uno de sus mejores guardianes, Kyle Kuzma, ha tenido unas palabras realmente duras contra la NBA y con un premio que considera que está desvirtuado con algunos nombramientos que se han producido en los últimos años y que han obviado la inmensa calidad de LeBron James, uno de los mejores de la historia: "El MVP de la NBA es un premio muy político. LeBron debería haber sido el Jugador Más Valioso al menos ocho, nueve, 10 veces. Todo el mundo lo sabe".

Kuzma no está solo, ya que el propio LeBron ha reconocido en alguna ocasión sentirse preocupado y menospreciado en la entrega de este premio: "Creo que debería tener más de cuatro. Pero no me quedo sentado pensando o llorando por ello. Sólo trato de venir la próxima temporada y ser el Jugador Más Valioso y que se hable de ello de nuevo. Apuesto a que muchos de los mejores que jugaron a esto también deberían tener más, si le preguntas a cualquiera de esos tipos. A ver qué sucede al final".

LeBron James y su cuarto MVP de las Finales de la NBA

Ya han pasado ocho años desde que 'el rey' recibiera su último premio como MVP de la temporada, cuando todavía estaba en los Miami Heat. Desde entonces, muchos años de gran baloncesto, récords y hasta dos anillos, uno ganado con los Cleveland Cavaliers y otros con Los Ángeles Lakers, el pasado curso.

Vogel, el más directo

Su técnico, Frank Vogel, ha sido el más sincero: "Está jugando todas las noches marcando un gran tono para los jugadores jóvenes. Si se siente bien, estará allí y competirá a un nivel muy alto y dominará el juego. Es el MVP, en mi opinión, debido a esa mentalidad y lo que está haciendo por nuestro equipo y simplemente gana partidos de muchas maneras diferentes".

"Ha habido otros jugadores que se lo han merecido, pero LeBron ha sido el mejor jugador de la Liga desde que tengo uso de razón. Tal vez desde su segundo o tercer año en la NBA. Y debería conseguirlo esta temporada. Nadie se lo merece más".

