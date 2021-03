Ricky Rubio, Juancho Hernangómez y el terremoto de Minnesota: los españoles, al mercado

El mercado de la NBA encara su recta final y es que en apenas unos días llegará a su fin y no se podrán hacer más movimientos de jugadores con contrato, aunque sí adquirir los famosos agentes libres. Uno de los equipos que pretenden acudir al mercado son los Minnesota Timberwolves.

Los 'Wolves' son el actual colista de la NBA con un registro de 8 triunfos y 30 derrotas en una temporada realmente mala del equipo de Minnesota. Este verano comenzaron un nuevo proyecto que no solo no está dando sus frutos, sino que se están convirtiendo en un absoluto desastre que tiene a la plantilla profundamente cabreada.

Por ello, los Timberwolves ya buscan soluciones en el mercado y están abiertos a negociar casi por cualquiera de sus jugadores, especialmente sus veteranos, ya que una de las ideas es renovar la plantilla y buscar savia nueva con la que comenzar un proyecto que devuelva al equipo de Minnesota a pelear por los puestos de playoffs.

Facundo Campazzo tratando de parar a Ricky Rubio EFE

Uno de los nombres que más ha sonado para futuros movimientos es el de Ricky Rubio, el base español que ya fue protagonista este mismo verano, cuando pasó de los Phoenix Suns a los Oklahoma City Thunder y de ahí a los 'Wolves'. En apenas unas horas, el jugador español tuvo tres camisetas, algo con lo que se sintió especialmente dolido, ya que se vio como pura mercancía en la mejor liga del mundo.

Aún así, terminó consiguiendo parte de su propósito, no recalar en un equipo en el que no se sintiera cómodo. No quería salir de los Suns, pero en vistas de la deriva que tomó su destino, se mostró mucho más partidario de regresar a Minnesota que de jugar para los OKC. Por ello, vio con buenos ojos un segundo traspaso.

Sin embargo, el rumbo del equipo ha terminado contagiando a un Ricky que está lejos de mostrar su mejor nivel. Ha perdido efectividad en el tiro y no muestra su alegría habitual en la pista que le permite sacar a relucir sus mejores pases. Además, ha perdido chispa después de haberse convertido en uno de los mejores asistentes de la NBA tras sus años en Phoenix y Utah.

Movimientos en Minnesota

De esta forma, y tal y como informa el medio Hoopshype, los Minnesota Timberwolves están dispuestos a escuchar llamadas por el jugador español, por lo que lo declaran abiertamente transferible y en el mercado. Ricky parece uno de los señalados que entrarían como parte de esa reconstrucción.

Ricky Rubio descansa durante un partido con Minnesota Timberwolves EFE

Sin embargo, no es el único español que podría salir de los 'Wolves', ya que también puede correr la misma suerte Juancho Hernangómez, que renovó este año su contrato en busca de un proyecto a largo plazo, pero que también ha sido puesto en el mercado por los Timberwolves. Sin duda, un duro revés para sus aspiraciones en la NBA y que podrían reavivar los rumores de un posible regreso a Europa.

Para llevar a cabo esa renovación de plantilla, los 'Wolves' no solo tienen en mente jugadores para salir, sino que ya surgen los primeros nombres para realizar su llegada. Aaron Gordon, jugador de los Orlando Magic, conocido por ser uno de los mejores especialista machacando el aro de la liga, y sobre todo John Collins, de los Atlanta Hawks, parecen los objetivos. Según apunta ESPN, el interés por Collins es tan grande que Minnesota podría preparar una locura para traerlo en la recta final del mercado.

