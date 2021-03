Charles Thomas, exjugador del Barça de baloncesto, reaparece 40 años después de 'morir'

Barcelona ha vivido uno de los sucesos más paranormales que se recuerdan, y más concretamente el Barça, que puede presumir de tener en su historia al primer jugador de baloncesto que resucita, algo que no se había visto nunca. Parece una historia de ciencia ficción o de película de fantasmas, pero este cuento tiene mucho de verdad.

El conocido Charles Thomas ha vuelto a la vida, a pesar de no haberse ido nunca de ella. Han sido una serie de equivocaciones y el olvido quienes llevaron a todo el mundo a pesar de que había muerto hace más de 40 años. Sin embargo, esto no ha sido así, tal y como ha podido comprobar uno de sus antiguos compañeros.

De esta forma, Charles Thomas ha 'resucitado' o regresado después de haber sido dado por muerto hace ya varias décadas. Thomas pasó por el Barça entre los años 1970 y 1975. Sin embargo, al término de su carrera profesional, pasó por una etapa realmente complicada que llevó a muchos a pensar que su final sería profundamente trágico.

Cayó en las drogas y en otro tipo de excesos que destrozaron su familia y que provocaron que se terminara divorciando de su mujer. A partir de ahí comenzó su etapa más oscura y sombría, tanto es así que terminó desapareciendo para el común de los mortales, algo que además a nadie le extrañó.

Poco a poco fue ganando peso la leyenda de que había muerto, además de forma traumática, y por eso pasó a ser catalogado como una persona que había dejado este mundo. Y así ha sido durante más de 40 años, hasta que su compañero Norman Carmichael ha vuelto a saber de él, lo que ha confirmado su resurrección tan sorprendente.

Charles Thomas, el con el número 13, en la plantilla del Barça Fundació Basquet Catalá

Tras mucho tiempo sin noticias de él, Carmichael ha conseguido hablar con Thomas a través de una videollamada y ha confirmado que, efectivamente, sigue estando vivo, que tiene 74 años y que se encuentra en una residencia geriátrica en la localidad de Amarillo, en el estado de Texas. Sin duda, un hallazgo y un descubrimiento que ha dejado a Norman de piedra.

Todo comenzó con una llamada recibida por Carmichael de una mujer que le aseguraba que Charles quería hablar con él. Al principio pensó que todo se trataba de una tomadura de pelo ya que Charles Thomas había sido dado por muerto hace ya muchos años. Sin embargo, finalmente accedió y se consumó la gran sorpresa.

La resurrección de Thomas

"Me quedé sin palabras en el momento que vi su cara en la videollamada. Lo reconocí por su sonrisa y su forma de hablar. Me habló con mucha calma y en ningún momento me intentó convencer de que era él. Sólo quería hablar conmigo".

De esta forma, Norman Carmichael ha podido confirmar que, efectivamente, el mítico Charles Thomas sigue vivo y que su leyenda ha dado un giro absoluto de 180 grados. Thomas fue uno de los primeros jugadores estadounidenses que llegaron al FC Barcelona y uno de los primeros que se atrevieron a probar suerte con el arte de los mates. Su carrera siempre ha estado ligada a mitos e historias como el que le relaciona con Kareem Abudl-Jabbar, quien no fue fichado por el Barça en ese momento porque cobraría el doble que Thomas.

Charles había llegado a España para jugar en el Sant Josep y el Barça decidió ficharle por su imponente capacidad física a pesar de sus dos metros raspados de altura. Era fuerte, poderoso y con una gran capacidad de salto. Además, coincidió con nombres tan ilustres como el de Aíto García Reneses. Después del Barça, y antes de regresar a Estados Unidos para comenzar su declive, pasó también por el Manresa.

