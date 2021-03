El CSKA mata a triples al Real Madrid y hace saltar las alarmas en Euroliga

Derrota del Real Madrid en un partido que era determinante ante el CSKA. Los rusos mataron desde el períemtro y el equipo de Pablo Laso se mete en problemas en la competición europea. [Narración y estadísticas: Real Madrid 89-96 CSKA]

El conjunto merengue tenía una noche determinante. Venía de recuperar sensaciones tras el último duelo ante Baskonia. Los de Laso querían dar el golpe definitivo. Y ante un CSKA que sigue cuarto en Euroliga, con un partido menos, era la ocasión perfecta. El Real Madrid pelea por no caer de los ocho primeros puestos y vencer a la entidad moscovita suponía un gran paso hacia asegurar esa clasificación, pero no se dio.

Y es que el Real Madrid tuvo que remar a contracorriente desde el inicio. Shengelia se encargó de establecer un 0-5 en los primeros compases del juego, castigando tanto desde el interior como desde el exterior. Pero, para colmo, el Real Madrid quedaba inmóvil ante el acierto de Mike James. Thompkins sería el encargado de reactivar al cuadro merengue y Causeuro, de lo mejor de la noche, recortó hasta ponerse con un 8-10.

Sin embargo, ese paso por delante del CSKA les valía lo suficiente para seguir dominando. El 10-16 obligó a Pablo Laso a pedir tiempo muerto y Deck, tras ese parón, ajustó de nuevo con un 15-16. Cuando el equipo blanco reaccionaba, alguien en el CSKA desactivaba motores. Mike James, con un triplazo, impulsó el 15-19. Con esa mínima pero justa superioridad se cerró un cuarto de 21-23.

Ya en los segundos diez minutos, los de Itoudis dieron un paso más al frente. Su parcial de 20-32 así lo confirmó. Nadie paraba a Mike James (30-37), ni tampoco a Clyburn (35-44). El triple no fallaba en el bando ruso. Causeur frenaba desde el perímetro con su 39-51 y Tavares daba la batalla en la pintura. Pero la racha de James, veloz y certero en cada balón, otorgaba la ventaja al equipo moscovita con un 41-55.

¡EL GUERRERO TAVARES! 🔥 ¡La zona es suya y todo balón que pase por allí también!



¡Qué fuerte se hizo! @waltertavares22 #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/SJuqtV4I2z — DAZN España (@DAZN_ES) March 18, 2021

La salida de vestuarios debía cambiarle la cara al Madrid. Y costó, pero se hizo. Porque tras nuevos aciertos desde el perímetro en el conjunto visitante (43-63), el Real Madrid se supo rehacer. Thompkins daba la cara ante un James que no bajaba el pistón. Y tanto Carroll como Causeur permitían soñar (65-74). El francés, de hecho, cerró sobre la bocina el tercer cuarto y dejó todo vivo para el último (67-74).

Voigtmann mató

El Real Madrid no pudo. No podía. No era su noche. Los 16 triples del CSKA eran imposibles de contrarrestar en el parqué, y menos con tan poco tiempo por delante. Porque ni los arreones de Carroll servían para lograr el objetivo. El escolta apretó, y mucho, al poco de reanudarse. Suyos fueron los puntos que catapultaron al Real Madrid hasta el 69-74 con un parcial de 20-9.

El agotamiento reflejaba ese esfuerzo merengue, especialmente con un Causeur que no podía continuar en el parqué ante el desgaste físico. Y, en ese bajón, Voigtmann frenó la euforia con su 70-78 y posterior 70-81 desde el triple. El hombre alto mataba en cada frente al que se asomaba. Y eso que Abalde volvió a poner al Real Madrid dentro del partido con otro triple (75-83), pero el intercambio de canastas solo favorecía a uno.

Carroll, con muy buenos minutos finales, recuperó el -6 para soñar con la remontada, pero ya en el último segundo Thompkins falló un triple a la desesperada para ponerse a tres y el Real Madrid dijo adiós.

Real Madrid 89-96 CSKA

Real Madrid: Alocén (2), Causeur (14), Deck (12), Thompkins (20) y Tavares (12) -cinco inicial-, Abalde (7), Tyus, Laprovittola (2), Taylor, Carroll (17) y Garuba (3).

CSKA Moscú: James (22), Hackett (4), Voigtmann (18), Shengelia (14) y Kurbanov (3) -cinco inicial-, Lundberg (4), Bolomboy (4), Antonov, Strelnieks (4), Clyburn (23) y Eric.

Parciales: 21-23 | 20-32 | 26-19 | 22-22

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Matej Blotauzer (SLO) y Mehdi Difallah (FRA). Toko Shengelia fue eliminado por cinco personales (m.37).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes (Wizink Center) de Madrid sin público por la pandemia.

