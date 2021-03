La duda de Ricky Rubio para ir a los JJOO: "Hasta que no se sepan las condiciones es difícil"

Ricky Rubio se ha apuntado a la lista de España para disputar los Juegos Olímpicos. Al menos es su intención, siempre y cuando los protocolos y formato de competición en Tokio no sean muy diferentes a los que se han visto en las últimas fechas. El base de la NBA, con minutos en los Wolves, se ve con ganas de defender la elástica nacional y así lo ha confirmado.

"Sobre Tokio, con lo que estamos viviendo y con la que está cayendo, es muy difícil saber cómo planear y qué va a pasar", ha indicado en palabras para Efe tras su último partido. Según Ricky, aún hay muchas incógnitas sobre cómo se van a desarrollar las diferentes competiciones olímpicas, por lo que no puede dar una respuesta tajante al respecto. "Si finalmente hay Juegos Olímpicos, que creo que sí", ha reconocido, tendría que ver "cómo van a ser, si va a haber burbuja o no" y otras cuestiones que siguen sin especificarse.

"Claro que me gustaría estar, pero hasta que no se sepan las condiciones y cómo se va a jugar todo es difícil", ha subrayado a la agencia. Su presencia sería clave para la Selección, que contaría con la aportación del base de la NBA y sumaría un nuevo nombre con experiencia en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Ricky Rubio descansa durante un partido con Minnesota Timberwolves EFE

Y es que, ya en la competición norteamericana, está notando detalles muy diferentes: "El coronavirus con situaciones muy extrañas donde jugábamos sin público, mascarillas, no poder incluso comer en el vestuario...". "Son pequeñas cosas que habían ido afectando a mi rutina. No diría que llegué fuera de forma, pero al estar entrenando sin saber en qué fecha exactamente iba a volver no fue mi mejor planificación para llegar a la temporada, sin duda", recalcó a Efe.

Las dudas de los Juegos

Ricky Rubio, sin embargo, no es el único que no tiene detalles sobre cómo se disputará la cita olímpica. Cientos de deportistas, la duda de los aficionados y los protocolos sanitarios que se vayan a instaurar. Todo está por confirmar, aunque desde la organización se han ido aportando algunos datos en las últimas semanas. Por ejemplo, el del público: la intención es que sí haya hinchas, pero no internacionales. Japón se asegurará de que solo entren residentes en Tokio, evitando así la propagación de la Covid-19 de otros países del mundo.

Pero lo más importante es cómo hacer frente a la pandemia por parte de los deportistas. En un primer momento, desde el COI se aseguró que no sería obligatorio acudir vacunado, pues dejaba en manos de cada Estado el plan de vacunación con su población. Una postura que, tras los últimos acontecimientos, podría verse modificada. Y es que el COI trabaja para que el propio organismo facilite vacunas a los deportistas, en este caso de fabricación china. Lo que es un hecho es que habrá Juegos Olímpicos en una edición histórica y muy extraña.

