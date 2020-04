Antonio Martín, presidente de la ACB: "Sin las garantías sanitarias suspenderemos la liga"

El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, insistió en que si no se pueden cumplir con "garantías absolutas" todos los requisitos que exijan las autoridades sanitarias para reanudar la ACB, la competición se "suspenderá".

"Funcionamos en tres ejes: el sanitario, el deportivo y el económico. No sólo para decidir la sede, sino para funcionar con todo esto que se nos ha venido encima. La primera y la más importante es que si no tenemos garantías absolutas de poder cumplir con todos los requisitos que las autoridades sanitarias nos impongan, que ese es el punto más importante, suspenderíamos la competición", señaló Martín este lunes durante su intervención en el canal #Vamos de Movistar+.

En este sentido, el presidente de la ACB se mostró "encantado" de coincidir sobre este punto con la Asociación de Baloncestistas Profesionales, que reclamó que la competición sólo se reanude si se cumplen todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Antonio Martín, presidente de ACB, y Ante Tomic, jugador del Barcelona Lassa

"El eje fundamental es el tema sanitario. Desde el principio dijimos que si no hay una seguridad absoluta, no solo para los jugadores, sino para todos los que nos podemos ver ahí, incluidos los profesionales de la televisión, entrenadores, utilleros, fisioterapeuta, no podremos disputarla", añadió Martín.

Muchas ofertas

El máximo dirigente de la Asociación de Clubes aseguró que tienen "bastantes" ofertas para organizar la fase final de la liga, en la que, según acordó la ACB en su última asamblea, participarían doce equipos, e insistió en que se tomará la "mejor decisión para todos".

"Afortunadamente tenemos bastantes ofertas y tomaremos la que sea mejor para todos, la que sea mejor para el bien común”, explicó Martín, que agradeció que todos los clubes "hayan dejado de lado sus intereses particulares por intentar buscar el bien común"

"En la última asamblea ha prevalecido el esfuerzo entre todos por salvar el baloncesto o intentarlo y eso hay que agradecérselo. No va a ser fácil ni lo que resta del año ni el año que viene. Cuanto más unidos estemos, mucho mejor”, indicó Antonio Martín.

Llull, durante el partido de Liga Endesa entre el Real Madrid y BAXI Manresa

El presidente de la ACB, por otra parte, no ocultó las dificultades que habrá para compaginar, si finalmente puede reanudarse la liga, las competiciones nacionales y europeas.

"Nosotros hemos tratado de tener una hoja de ruta con una fecha límite, el 31 de mayo, para decidir si se compite o no, y otra fecha límite, que sería el 10 de julio, para finalizar. Todos debemos trabajar de una manera consensuada. Creo que hay tiempo. La Euroliga había dicho que podían competir hasta el 31 de julio, pero nosotros no podemos estar sine die ni con nuestros clubes ni con los aficionados ni con nadie sin marcar unas fechas límite y eso es lo que hemos hecho. Espero que todo pueda encajar para esos clubes que conviven en dos competiciones”, indicó Martín.

Por último, Antonio Martín abogó por encontrar una solución consensuada con la federación para abordar el tema de los ascensos a la Liga ACB, tras la decisión de la Asamblea de la Asociación de Clubes de que este curso no se produjese ningún descenso de categoría.

"Estamos en conversaciones tanto con Federación como con el CSD para buscar fórmulas que nos ayuden a todos. Aquí no hay buenos y malos, ha aparecido el coronavirus que nos ha trastocado a todos, y todos tenemos que intentar ceder un poco para el bien común. Existe un convenio en el que, con unas condiciones muy específicas, se dice los dos ascensos que podría haber", señaló.

"Yo creo que aquí, además de que existan convenios y razones de una parte y otra, debemos intentar dialogar y encontrar puntos de encuentro. No va a ser fácil para nadie, incluso si salvamos todo esto, después tendríamos la 2020-21, que es donde tenemos que ser todavía más claros y más fuertes, porque va a ser un año bastante duro para todos", concluyó Martín.

[Más información: El Barcelona, dispuesto a 'tirar' la Liga Endesa para jugar la Euroliga si se reanuda]