La historia jamás contada sobre Michael Jordan: alcohol, una apuesta y un MVP en la NBA

Michael Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia y uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Con el paso de los años salen a la luz anécdotas que en el pasado nunca se hubieran podido contar y eso es lo que ha ocurrido ahora con la leyenda estadounidense.

Ha sido Jeremy Roenick, ex de los Chicago Blackhawks de la NHL, quien ha revelado que su buen amigo Jordan se emborrachó antes de jugar con los Bulls, en un partido en el que acabó siendo nombrado MVP. El exjugador de hockey sobre hielo comenzó dejando una píldora a la que nadie pudo resistirse tras preguntarle si había jugado alguna vez con 'Air Jordan': "Tengo una buena historia, pero no sé si debería contarla en la radio".

Ante la expectación que se formó en el estudio, Roenick continuó: "Tiempo atrás, en los 90, cuando los Bulls estaban en llamas, Michael me llama y me dice 'nos vemos en el Sunset Ridge temprano, podemos jugar 18 hoyos'. No teníamos planes, en realidad teníamos el día libre -él con su entonces equipo-".

Michael Jordan, en rueda de prensa, anunciando su segunda retirada