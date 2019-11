Rakitic: "Me siento triste, igual que cuando a mi hija le quitan un juguete"

Rakitic se encuentra en una posición complicada dentro del Barcelona. El pasado verano ya se cuestionó su continuidad e incluso se llegó a hablar de su traspaso a equipos como el Paris Saint-Germain o la Juventus de Turín. El croata se ha sincerado hora con con Jorge Valdano.

El futbolista del Barça es el siguiente protagonista de Universo Valdano, el programa de Movistar en el que fuera entrenador del Real Madrid mantiene un cara a cara amistoso con un jugador. El próximo jueves verá la luz la entrevista al completo, pero ya se ha podido ver un pequeño adelanto de esta.

Situación complicada

Ivan Rakitic se ha sincerado y hablado sin tapujos sobre su pérdida de protagonismo a las órdenes de Ernesto Valverde: "Entiendo y respeto las decisiones del entrenador, de un club o lo que sea. He dado muchísimo en estos cinco años que llevo en el Barcelona y lo quiero seguir disfrutando. Tengo 31 años, no 38, y siento que estoy en mi mejor momento".

"¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota, me siento triste".



Rakitic, el jueves 14 en #UniversoValdano pic.twitter.com/E8iQVqd0O1 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 12, 2019

El internacional croata ha hablado de sus sentimientos: "¿Cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitan un juguete? Triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota, me siento triste". "Me gusta enseñar mis sentimientos. Cuando hay que llorar, no hay problema alguno. Cuando tengo que celebrar, celebro", ha apuntado Rakitic en este avance del programa.

