El palo histórico de Michael Jordan a Stephen Curry: "No es jugador para el Salón de la Fama"

La batalla por ser el heredero de Michael Jordan como mejor jugador de baloncesto de la historia lleva muchos años dando de qué hablar. Para muchos el '23' sigue siendo considerado el mejor y no habrá nadie que le supere, para él no hay nadie en activo que pueda compararse con él y con su generación. La leyenda de los Chicago Bulls ha incendiado las redes a poco antes del comienzo de la nueva temporada de la NBA.

Jordan tuvo que elegir al mejor quinteto de todos los tiempos. Se incluyó a sí mismo junto a 'Magic' Johnson, James Worthy, Scottie Pippen y Hakeem Olajuwon. Nadie en activo. Ni LeBron James o Stephen Curry. Sobre este último, el periodista le preguntó de forma concreta y la respuesta de Jordan creó una gran polémica en las redes.

"Espero que no se ofenda", expresó Jordan antes de soltar el comentario que lo encendería todo: "Él sigue siendo un gran jugador, pero todavía no entraría en el Salón de la Fama. No lo haría", dijo el ex de Bulls y Wizards.

MJ says Steph Curry isn’t a Hall of Famer. pic.twitter.com/diQyNi75dk — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) October 22, 2019

Se armó el lio en las redes sociales. El palmarés de Curry es de leyenda: tres anillos, dos MVP de la temporada regular o seis veces All Star. Además, de poseer números al alcance de muy pocos, como ser el tercer máximo triplica de la historia y con 600 partidos menos que el líder de la clasificación, Ray Allen.

Por tanto, todo hace indicar que Curry formará parte del Salón de la Fama en el futuro pese a las palabras de Michael Jordan. En el portal Basketball Reference le dan un 99,9% de posibilidades de entrar en este selecto club.

