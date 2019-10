Llueven las críticas a los Suns de Ricky Rubio: "Phoenix era un gran burdel sobre ruedas"

Tras las declaraciones de Draymond Green (Golden State Warriors) y TJ Warren (Indiana Pacers) sobre la desastrosa gestión de los Phoenix Suns, se ha añadido Marcin Gortat, quien estuvo en la franquicia de Arizona entre 2010 y 2013. El polaco ha hablado para un podcast de su país sobre su etapa en Phoenix, algo que no recuerda con buen sabor.

El pívot polaco fue elegido en el Draft de 2005 por los Suns, equipo que no pisa los Playoffs desde 2010 y cuyo último gran jugador fue Steve Nash. Ahora, con Devin Booker de líder y un Ricky Rubio que no dudará en acompañarle, la franquicia sigue a la deriva.

"Desde el punto de vista del baloncesto fue genial, pero cuando recuerdo todo lo demás los Suns son la peor organización para la que he jugado. Era un gran burdel sobre ruedas y hasta el día de hoy creo que no ha cambiado porque algunas personas que trabajan allí nunca deberían administrar este equipo", declaraba el exjugador de Phoenix Suns y Washington Wizards, lugar donde jugó el mejor baloncesto de su carrera.

Marcin Gortat en Phoenix EFE

Draymond y Warren, contra los Suns

El primero en declarar en contra de Phoenix ha sido el único jugador mencionado que no ha vestido la camiseta de los Suns, Draymond Green. Este habló para los medios sobre su nuevo compañero, Marquesse Chriss, quien no fue bien tratado en la franquicia de Arizona.

"Ningún periodista de Phoenix va a atacar a los Phoenix Suns, así que seamos francos. Cuando estuvo allí la organización era terrible. Todo iba mal. Pero se le culpa a él como si fuera el problema. Cuando se marchó, nada siguió sin ir bien. Siempre quieren culpar a los novatos, pero no siempre es culpa de los novatos", declaraba Green.

Ahora se está haciendo mayor y ya no es un niño, pero entró en esa organización cuando aún lo era. Pero nunca es culpa de la organización, siempre es culpa de los chavales. Estoy feliz de que ahora tenga la oportunidad de mostrar lo que realmente puede hacer", terminaba de criticar el ala-pívot de los Warriors.

El otro en la lista fue TJ Warren, traspasado desde Phoenix a Indiana este mismo verano. Ahora, en los Pacers, sabe que puede enseñar a la liga de lo que es capaz, algo que no le dejaron hacer en Phoenix y que comentó The Athletic : "Estoy listo para mostrarle a toda la NBA, no solo a los Suns, que ellos tomaron la decisión equivocada y que los Pacers acertaron. Valgo más que un poco de dinero y depende de mí demostrarlo. Pero los Suns se equivocaron".

