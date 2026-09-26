Inglaterra - España, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de Nations League

La selección española visita Wembley para medirse a Inglaterra en la primera jornada de la UEFA Nations League. Ambas potencias reeditan una gran rivalidad con novedades en sus convocatorias y con el objetivo de liderar un exigente grupo.

El duelo de la UEFA Nations League entre Inglaterra y España se disputa este sábado 26 de septiembre de 2026 a partir de las 20:45 horas. El escenario del encuentro será el emblemático estadio de Wembley, en Londres, uno de los recintos más legendarios del fútbol mundial.

Para los aficionados en España, la retransmisión en directo del choque estará disponible en abierto por televisión a través de La 1, así como en plataforma digital por RTVE Play. En el apartado deportivo, la expedición española dirigida por Luis de la Fuente afronta este inicio de torneo con novedades destacadas. La lista incluye el estreno de futbolistas como Josep Martínez y Roberto, junto con el regreso de piezas clave como Fermín y Dean Huijsen.

Por su parte, el conjunto británico de Thomas Tuchel encara el compromiso buscando sensaciones sólidas ante su público y cuenta con el retorno de Trent Alexander-Arnold a la convocatoria.