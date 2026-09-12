Real Madrid - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, recibe en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas pero que no renuncia a dar la sorpresa.

El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada de la competición doméstica, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles. Kylian Mbappé falló un penalti y el encuentro terminó 1-0 para los verdiblancos.

El conjunto blanco no quiere tener más tropiezos tan pronto en la temporada para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético de Madrid.

El Rayo, por su parte, afronta el derbi con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.