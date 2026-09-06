Málaga - Levante, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Málaga buscará en La Rosaleda tres puntos que le permitan salir de la última posición de la tabla ante un Levante en alza que ha logrado sumar cuatro de seis puntos y con la moral por las nubes después de la goleada (5-2) ante el Betis en la última jornada.

El equipo malagueño, que también salió malparado en la pasada jornada ante el Real Madrid (4-0), está en un momento de incertidumbre, con muchos fichajes en el último día de mercado, lesiones y un ambiente de preocupación por los recientes resultados.

Además, los jugadores deben de olvidar lo ocurrido la pasada temporada y centrarse en LaLiga EA Sports, totalmente diferente e ir acostumbrándose a este nuevo capítulo.

Por su parte, el Levante se presenta en Málaga lanzado tras su goleada ante el Betis. Con 4 puntos, el cuadro valenciano ve con optimismo su visita a La Rosaleda.

Eso sí, tendrá que romper con su mala racha en el campo andaluz, ya que nunca ha ganado en Primera División al Málaga como visitante.