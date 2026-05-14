Bilbao Basket - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa

El Surne Bilbao recibirá al Real Madrid en el Bilbao Arena con el objetivo de lograr una victoria que podría meterle en la zona de 'playoff' ante un rival que mira de reojo a la Final a Cuatro de la Euroliga de la próxima semana en Atenas.

El Real Madrid, con la primera posición de la liga regular ya garantizada y a una semana de la gran cita del baloncesto europeo en el OAKA ateniense, llega a Bilbao seriamente mermado en su juego interior por las bajas de los pívots Edy Tavares y Alex Len.

Al ucraniano se le ha diagnosticado una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo que pone en duda incluso su presencia en la Final a Cuatro, al igual que la de un Tavares aquejado desde hace un par de semanas de un problema en la rodilla izquierda.

Con estos serios contratiempos todo apunta a que Usman Garuba, a quien Sergio Scariolo dio descanso frente al Breogán junto a Gaby Deck y David Kramer, regresará a la rotación en un partido que seguro que los blancos encaran heridos en su orgullo tras la inesperada derrota ante el conjunto lucense.