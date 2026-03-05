Sergio Scariolo, entrenador blanco, lamentó la carga de minutos y los "achaques" con los que regresan muchos de los jugadores que estuvieron presentes con sus respectivas selecciones en este parón internacional, especialmente los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que disputaron media hora en el encuentro ante Panamá celebrado en Buenos Aires.

"No es la situación ideal. Además de los minutos de partido, está el viaje. De hecho, los datos sobre el sueño que han ido acumulando los jugadores son muy malos. Tenemos que ver cómo podemos tener rendimiento sin riesgo de lesión, porque por supuesto, es mucho más peligroso y grave en esta situación", indicó.

A pesar de que el equipo ya tiene "una identidad muy marcada y definida", el técnico italiano afirmó que esperaran hasta última hora y tener un 'feedback' definitivo de los jugadores para definir el plan de partido ante el Virtus.