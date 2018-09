Shaquille O'Neal: "Hoy podría meter 50 puntos por partido"

Shaquille O'Neal se ha marcado una sobrada de campeonato. El estadounidense, retirado desde 2011, ha vuelto a hacer gala de su habitual arrogancia.

Habitual en los All Star en los 90 y en los primeros años del siglo XXI, Shaquille O'Neal considera que su dominio sería aún mayor en la actualidad: "Si jugase hoy en día podría anotar 50 puntos por partido sin los tiros libres", ha dicho en una entrevista concedida a Express Sport.

"Metería 50 porque los jugadores de hoy en día no juegan físico. Ellos sólo saben gimotear y llorar; castigaría a todos", ha agregado. Cabe recordar que el poderío de Shaquille O'Neal estaba claramente marcado por su corpulencia. El de Nueva Jersey pesaba 148 kilos en su época como jugador, por los 98 de Michael Jordan o los 96 de Kobe Bryant. En la actualidad, LeBron James pesa 113 kilos y Kevin Durant 109.

"He ganado a todo el mundo por abajo"

El polémico Shaquille también ha opinado sobre el baloncesto actual y sobre los jugadores interiores que apenas se acercan al aro y se dedican a lanzar triples: "Si jugase en esta época no saldría a tirar triples. No es lo que un tipo grande se supone que deba hacer. Todos estos jugadores hablando sobre lanzamientos en suspensión, vais a tener que defenderme. Y no me vais a poder defender con tres o cuatro faltas. Sólo tengo que castigaros. No he perdido contra muchos tipos que tiren desde fuera en mi cara, pero he ganado a todo el mundo jugando por abajo".

La retira de Shaquille O'Neal

Formado en la universidad de LSU, fue seleccionado con el número uno por los Orlando Magic en el sorteo universitario de 1992 y jugó con ese equipo hasta la temporada de 1996, después de haberle llevado a la final de la NBA que perdió con los Houston Rockets.

Luego firmó con Los Ángeles Lakers (1996-2004), ganó tres títulos de liga consecutivos y fue traspasado en 2004 a los Miami Heat (2004-2008), con los que también ganó un título de liga.

Tras perder potencial físico y comenzar su decadencia deportiva, los Miami Heat lo traspasaron a los Phoenix Suns en 2008. En ese equipo jugó la temporada 2008-009, en la 2009-10 lo hizo en los Cleveland Cavaliers junto al alero LeBron James para terminar su carrera en 2011 con los Boston Celtics.

O'Neal, que ha ganado también dos título de máximo encestador de la Liga (1995 y 2000), fue el Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato en 2000 y tres veces en las finales de la NBA (2000-2002), además de haber sido 'novato del año' en la temporada del 1993.

Fue el jugador más dominante bajo los aros durante los primeros 15 años de su carrera, en los que siempre fue seleccionado para el Partido de las Estrellas, y ganó tres veces el título de Jugador Defensivo del Año (2000, 2001 y 2003).